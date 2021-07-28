Antalya OSB Başkanı Ali Bahar: Eğitime ve gençlere önem veriyoruz

Tadilat, modernizasyon ve yeni bina yapım işlerinin yüzde 99 oranında bitirildiği okulda, imalatlara yönelik geçici kabul aşamasına gelindi. Göreve geldikleri günden bu yana en önem verdikleri konunun eğitim ve gençler olduğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Gençlerimizin içerisinden çıkaracağımız bilim insanları, mucitler, kalifiye insanlar, inanın Karadeniz’de bulduğumuz doğalgazdan daha fazla katma değere vesile olacaktır.

Asıl mucize, asıl cevher gençlerimizdir, bunun değerini bilmiyoruz. Bizi asıl heyecanlandırması gereken onların içerisinde çıkaracağımız değerlerdir. Bunun da evrensel normlarda, kaliteli, her türlü ideolojinin uzağında bilimi temel alan bir eğitim ile başarabiliriz. Evrensel standartlarda kaliteli bir eğitim olmadan ilerle olmaz, iyi bir eğitim alamayan bireylerden kalifiye kıymetler yaratamazsınız.

Ülkemizin geleceğini belirleyecek iki temel unsur olan ‘kaliteli eğitimi’ ve ‘gençlerimizi’ aynı çatı altında buluşturmanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Ulu önderimiz gibi bizlerin de tek ümidi gençliktir” dedi. Başkan Bahar bu yıl sadece 9’uncu sınıf öğrencilerini kabul edeceklerini ve sadece 240 kişilik kontenjan bulunduğunu belirtti.

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