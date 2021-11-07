Altın ve kripto paralarda son durum

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Altın fiyatları bu haftayı primli kapattı. Haftaya 549.9 liradan başlayan altın Cuma günü son işlemde 565.9 lirayı gördü. Son bir haftalık değişime bakıldığında altın yüzde 2.90 oranında prim yaptı.

Altın fiyatlarında bu hafta en büyük etkili konu ise Fed’in faiz kararıydı. Fed faize dokunmasa da piyasaların beklentisi içinde olduğu tahvil alımlarını azaltmaya başladı. 15 milyar dolarlık tahvil alımını azaltan Fed’in hamlesiyle birlikte geçtiğimiz Çarşamba günü altın fiyatları ons bazında gerileme gösterdi.

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Haftaya 1783 dolardan başlayan ons altın Fed’in Çarşamba günkü faiz kararını açıklamadan önce 1758 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın haftayı 1818 dolardan yaptı ve haftalık olarak da en yüksek seviyesini gerçekleştirmiş oldu. Böylece ons altın haftalık bazda yüzde 1.39 oranında kazanç sağladı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

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Lider kripto para birimi olan Bitcoin dalgalı seyrine devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda rekor kıran Bitcoin bu hafta dar bantta seyre yöneldi. Bitcoin haftaya 59 bin 984 dolardan başladı. Bugün son işlemlere bakıldığında 62 bin dolardan alıcı buluyor. Haftalık değişim olarak yüzde 3.69 oranında prim yaptı.

ETHEREUM REKOR KIRDI

Ethereum geçtiğimiz hafta uzun süredir kıramadığı rekorunu kırdı. Ethereum 4663 dolar ile tarihi rekorunu yenilemiş oldu. Haftaya 4335 dolardan başlayan Ethereum şu sıralarda 4551 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Haftalık bazda yüzde 4.98 oranında kazanç sağladı.

SHIBA INU YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Bir anda hızlı yükseliş gösteren memecoinlerden Shiba Inu geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük kripto para borsalarından Kraken’in listeleme yapacağı haberleriyle güç kazanmış ve yatırımcıları beklenti içine girmişti. Kraken’de listelendiğinde prim yapacağına inanılan Kraken listeleme yapmadı. Ayrıca Shiba Inu’nun yüzde 13’ünü cüzdanında tutan büyük yatırımcı harekete geçip satış gerçekleştirince Shiba Inu sert düşüşe başladı. Haftaya 0.00006475 dolardan başlayan Shiba Inu 0.00004325 dolara kadar geriledi. Şu sıralar Shiba Inu 0.00005846 dolardan alıcı buluyor. Haftalık kayıp yüzde 9.71 oldu.

RIPPLE’DA DALGALI SEYİR

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Haftaya 1.10 dolar seviyesinden başlayan Ripple dalgalı seyrediyor. Genel anlamda alıcılı seyreden Ripple şu sıralar 1.17 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Ripple’ın davalarının olması da kripto parada istikrarın yakalanmasına engel oluyor. Ripple haftalık bazda yüzde 6.36 oranında kazanç getirdi.

DOGECOIN SAKİN SEYİRDE

Dogecoin spekülatif gelişmelerden yine etkileniyor. Dogecoin milyarder iş adamı Elon Musk’ın açıklamalarıyla yön bulmaya devam ediyor. Haftaya 0.27 dolardan başlayan Dogecoin şu sıralar 0.26 dolardan alıcı buluyor. Haftalık bazda Dogecoin yüzde 3.70 oranında kaybettirdi.