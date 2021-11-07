Doğal alanda ‘kaçak avı’

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ÜLKE genelinde kaçak yapılarla ilgili mücadele sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ekibi ile sahaya inerek başlattığı kaçak avı pandemiye rağmen hız kesmedi. Özellikle doğal sit alanları ve koruma alanlarında imar barışı fırsatçılarına izin vermek istemeyen denetçiler il il, ilçe ilçe denetim yapıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren bakanlık yetkilileri bugüne kadar sit alanı ve koruma alanlarında imar barışına aykırı 5 bin 704 yapı tespit edildiği açıkladı. İmar barışı uygulamasından hileli faydalanmak isteyenlerin yakalandığını belirten yetkililer şunları söyledi:

3 BİN YIKIM

“Bugüne kadar özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sit alanlarında toplamda 5 bin 704 adet imar barışına aykırı kaçak yapı tespit edildi. Bu tespitlerin 1609 adeti özel çevre koruma bölgelerinde, 3 bin 557 adeti doğal sit alanlarında, 538 adeti ise hem özel çevre koruma bölgesi hem de doğal sit alanlarında kalmaktadır.” Yapılan tespitler sonrasında yaklaşık 3 bin yapının yıkıldığını belirten yetkililer, haklarında işlem yapılan diğer yapılar için hukuki süreçlerin devam ettiğini söyledi.

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81 İLE GENELGE

Tespit edilen kaçak yapılar için 3 bin 33 suç duyurusu işlemi yapıldığını belirten yetkililer, denetimlerin Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ve il müdürlükleri tarafından devam ettiğini dile getirdi. Bugünlerde Fethiye, Marmaris ve Datça ilçelerinde kaçak yapı tespit çalışmasının devam ettiğini belirten yetkililer, gelinen son durumun tespiti için 81 ile genelge gönderildiğini açıkladı. Her ilde kaç kaçak tespiti yapıldığı, kaçının yıkıldığı bu çalışma ile belirlenecek ve kaçakların yıkım süreci hızlanacak. Yetkililerin verdiği bilgiye göre tespit ve yıkım çalışmaları sadece doğal sit alanı ve koruma alanında yapılmıyor. Ülke genelinde tüm illerde kaçakla mücadele edildiğini belirten yetkililer, sadece geçen yıl 20 bini aşkın kaçak yapı için işlem yapıldığını da dile getirdi.

NASIL FIRSATÇILIK YAPILDI?

İMAR barışı uygulaması, 31 Aralık 2017’den önce yapılmış, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar ve iskan sorununun çözülmesi amacıyla hayata geçti. Ancak kimi fırsatçılar bu tarihten sonra yeni bir yapı inşa ederek yapı kayıt belgesi almaya çalıştı. Sahada çalışan 3 bin denetçinin çalışmaları, ihbarlar ve uydu görüntüleri ile yapılan tespitler sonrası bu kişiler bir bir yakalandı, yakalanmaya da devam ediyor.

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HANGİ İLLERDE TESPİT EDİLDİ?

YETKİLİLERİN verdiği bilgiye göre kaçak yapı tespitlerinde Ege ve Akdeniz öne çıksa da bugüne kadar işlem yapılan iller şunlar oldu: Afyon, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Trabzon, Uşak, Yalova, Zonguldak.