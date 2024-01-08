Altın güç kaybediyor... İşte sebebi

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Altın fiyatlarında gerileme devam ediyor. ABD Merkez Bankası Fed'in faizi erken süreçte düşürmesine yönelik beklentilerin zayıflamasıyla birlikte altın güç kaybetti.

Ons altın fiyatları haftaya 2044 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 2034 dolar, en yüksek de 2046 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2035 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN GÜÇSÜZ

Uluslararası piyasalarda komisyonsuz olarak işlem gören gram altın güne 1962 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1954 lira, en yüksek de 1966 lira seviyesini gördü. Şu sıralar gram altın 1955 liradan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA HAFİF PRİMLİ

Kapalıçarşı'da erken açılış saatlerinde gram altın 2037 liradan alınırken 2055 liradan satışa sunuluyor.