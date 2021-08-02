Altın fiyatlarında son durum! Uzmanlardan yıl sonu için önemli tahmin...

Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Dolar kurunda yaşanan gerilemeye bağlı olarak gram altın fiyatı 485 TL seviyesine inerek mayıs ayına döndü. Ons atın ise 1800 doların üzerindeki seyir devam ediyor. Uzmanlar altın fiyatlarında yaşanan düşüşü ve önümüzdeki dönemden beklentleri hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

DOLAR KURUNDA YAŞANAN DÜŞÜŞ ETKİLİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali YILDIRIMTÜRK:

Ons altın 1800 dolar üzerinde tutunmaya devam ediyor. Geçen hafta 1830 dolar seviyelerine yükselmişti. Buradan bir düzeltme hareketi geldi diyebiliriz. Gram altında yaşanan düşüşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası sonucu dolar/TL'de yaşanan gerileme etkili diyebiliriz. Buna ek olarak bugün vergi ödemelerinin son günü. İnsanlar döviz bozduruyor olabilir. Bu da yaşanan düşüşte etkili oluyor. Gram altın da, dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte geriliyor. Şu an için alıcı ve satıcılar biraz daha temkinli davranıyor.

Ons altını destekleyici gelişmeler güncelliğini koruyor. Yurt dışında enflasyonun geçici olacağı söylense de piyasalar bu söyleme çok fazla inanmış değil. Şu an için altının reel getirisi, faizden daha fazla olduğu için insanlar altında kalmaya devam ediyor.

YIL SONU TAHMİNLERİ

Ons altının 1800 doların aşağısına ineceğini düşünmüyorum. 1805-1815 ve 1829 dolar seviyeleri ilk etapta geçilecek direnç noktalrı olacaktır. 1875 dolarda bir miktar kâr satışları ile karşılaşabiliriz. Ancak ons altının eylül ekim aylarında 1950-2000 dolar seviyesine geleceğini tahmn ediyorum. Yılbaşında ise 2150 dolar seviyeleri görülebilir.

Gram altında 500 TL'nin altı alım fırsatı olark görülebilir. Gram altının da eylül, ekim aylarında 600 TL bandına çıkacağını yıl sonu ise 630, 650 TL seviyesine ulaşmasını bekliyorum. Yatırımcılar orta ve uzun vadede altını tercih edebilir.

VERİ AKIŞI OLDUKÇA HAREKETLİ

ALB Forex Araştırma Müdürü Emre ÇAYIRLI:

Geçen hafta tamamlanan FED toplantısı sonrasında parasal genişlemenin devam edeceği ve tahvil alım programının büyüklüğünün azaltılmadan önce ABD ekonomisine dair enflasyon ve istihdam verilerinin hedeflenen seviyeye gelmesinin bekleneceğinin belirtilmesi ons altına alım getirmişti.

Geçen hafta dolar endeksinde yaşanan değer kaybıyla 1832 dolar seviyesine yükselen ons altın yeni haftanın ilk gününde 1800 dolara doğru geri çekiliyor. Dolar endeksinde yaşanan değer kaybıyla birlikte Türk lirasında yaşanan değer artışının neden olduğu kur düşüşü ise gram altın fiyatının 485 liraya düşmesine neden oldu.

Bu haftanın veri akışı ise oldukça hareketli. Salı günü Türkiye’de açıklanacak olan enflasyon oranı ve cuma günü ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam değişimi verileri dolar/lira , ons altın ve dolaylı olarak gram altın fiyatları üzerinde etkili olacaktır. ABD istihdam piyasasında iyileşmenin devam ettiğinin görülmesi FED’e dair beklentileri canlandırıp ons altında kısmi bir satış baskısı yaşanmasına neden olabilir. Diğer yandan ABD enflasyon beklentilerinin yüksek devam ediyor olması ons altın için genel bir pozitiflik yaratmaya devam ediyor.

ENFLASYON ORANI ETKİLİ OLACAK

Türkiye’de ise enflasyon oranında yükselişin devam etmesi durumunda faiz artış beklentileri yeniden canlanmaya başlayabilir. Bu durumda Türk lirasındaki değer artışının bir süre daha devam ettirebilir. Enflasyon oranında yaşanabilecek yükseliş lira üzerinde negatif bir unsur olarak değerlendirilebilecek olsa da faiz beklentisi canlanması, gram altın fiyatında değer kaybının devam etmesi neden olabilir.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Ons altın fiyatı teknik olarak incelendiğinde uzun vadede yükseliş trendinin devam etmesinden dolayı ve 1750 dolar üzerinde kalındığı sürece trend dahilinde yükselişin sürme beklentisi canlı kalacaktır. Kısa vadeli görünümde ise 1790 dolar seviyesi ilk önemli destek seviyesi konumunda bulunuyor. Son haftalarda iki kez test edilene 1830 ise direnç olarak çalışmaya devam ediyor. İlerleyen süreçte 1830 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1890 dolar bölgesine doğru yükseliş yaşanabilir.

Gram altın fiyatında ise, dolar/lira paritesindeki satış baskısıyla 485 liraya kadar geriledi. Geçtiğimiz yıl nisan ayında direnç olarak çalışan 485 lira altına geçilmesi durumunda 477 lira bölgesine doğru değer kaybının sürdüğü görülebilir. Gram altında yeni bir yükseliş hareketi görülmesi için 492 direncinin üzerine geçişmesi gerekecek.

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