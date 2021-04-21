Altın fiyatlarında son durum

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 464,2 liradan tamamladı.



Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 467 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.128 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.782 dolardan alıcı buluyor.



Analistler, küresel bazda artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi. Bugün veri takvimin sakin olduğunu aktaran analistler, ABD-Rusya gerilimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olduğunu kaydetti.

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