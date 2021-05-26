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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 26.05.2021 - 06:56 | Son Güncelleme:

Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye...

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye...

Küresel piyasalarda ons altın fiyatlarının güçlü hissetmesi gram altın fiyatlarını da yükseltti. Gram altın fiyatları tarihi zirveye yaklaşıyor.

Ons altın fiyatlarında 1700-1800 dolar seviyelerindeki durgun bekleyiş yaz aylarının gelmesiyle birlikte yerini harekete bıraktı. Yaklaşık iki ay önce 1680 dolar civarında olan ons altın bugün 1907 dolara kadar yükseldi. Kısa sürede yüzde 13 yükselen ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı.

TARİHİ ZİRVE 540 LİRA

Gram altında tarihi zirve 6 Kasım 2020’de görüldü ve 540.6 lira olarak gerçekleşti. Bu tarihten sonra dalgalı seyreden gram altın 18 Şubat 2021’de 397.4 liraya kadar geriledi. Bu seviyelerden sonra hafif yükseliş hareketine başlayan altın yaklaşık 3 aylık dönemde yüzde 30 kazanç sağlamış oldu. Gram altın gün içinde en yüksek 518.2 lirayı gördü. Böylece tarihi zirvesinden sadece 22.4 lira uzakta.

Altın fiyatlarında sert hareket Adım adım tarihi zirveye...

BORSA İSTANBUL DÜŞTÜ, DÖVİZ, ALTIN HAREKETLENDİ

Borsa İstanbul tarihi yüksek seviyelerini gördükten sonra dar bantta uzun süredir 1300-1400 puan arasında seyretmeye başladı. Döviz tarafında ise hareketliliğin artması altın fiyatlarını olumlu etkiledi. Küresel piyasalarda dolar diğer para birimleri karşısında değer kaybederken euro karşısında 4.5 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Altın fiyatlarında sert hareket Adım adım tarihi zirveye...

ONS ALTINDA İSTİKRARLI YÜKSELİŞ

Geçtiğimiz yıl 7 Ağustos’ta 2075 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan ve sonrasında düşüş grafiği sergileyen ons altın yeniden zirve hareketi yapmaya başladı. Yaklaşık 7 ayda yüzde 20 düşen ons altının hızlı toparlanması istikrara kavuştuğunun işareti olarak ön plana çıkıyor.

Altın fiyatlarında sert hareket Adım adım tarihi zirveye...

ABD TAHVİL FAİZLERİ GERİLİYOR

ABD 10 yıllık tahvil faizi bir dönem hızlı yükseliş yaşadı. Ardından gerileme gösterdi ve yüzde 1.50 dolaylarında dengelenme yaşadı. Yatırımcılar ise ABD’de enflasyon rakamlarındaki artışa rağmen faizin düşük kalması nedeniyle farklı yatırım araçlarına yönelmeye başladı.

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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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