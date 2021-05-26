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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 - 06:31 | 

İşte en çok altını olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, Nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.

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1

Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:

2

1 - ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton

3

2- Almanya

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton

4

3-IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

5

4-İtalya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton

6

5 - Fransa

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton

7

6- Rusya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton

8

7- Çin

Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton

9

8- İsviçre

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

10

9-Japonya

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

11

10-Hindistan

Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton

12

11- Hollanda

Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton

13

12- Türkiye

Altın rezervi büyüklüğü: 512,6

14

13 - ECB

Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton

15

14-Tayvan

Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton

16

15-Kazakistan

Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton

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