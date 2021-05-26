İşte en çok altını olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor.



Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı: