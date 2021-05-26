İşte en çok altını olan ülkeler! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Tüm ülkeler altın stoklamak için birbiriyle yarışıyor. Altının zor zamanlardaki gücü etkisiyle altın stoklarının etkin olması büyük önem arz ediyor. Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre, en büyük altın rezervine sahip 40 ülke şu şekilde sıralandı:1 - ABD Altın rezervi büyüklüğü: 8.133,5 ton2- Almanya Altın rezervi büyüklüğü: 3.362,4 ton3-IMF Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton4-İtalya Altın rezervi büyüklüğü: 2.451,8 ton5 - Fransa Altın rezervi büyüklüğü: 2.436,3 ton6- Rusya Altın rezervi büyüklüğü: 2.295,4 ton7- Çin Altın rezervi büyüklüğü:1.948,4 ton8- İsviçre Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton9-Japonya Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton10-Hindistan Altın rezervi büyüklüğü: 695,3 ton11- Hollanda Altın rezervi büyüklüğü: 612,5 ton12- Türkiye Altın rezervi büyüklüğü: 512,613 - ECB Altın rezervi büyüklüğü: 504,8 ton14-Tayvan Altın rezervi büyüklüğü: 423,6 ton15-Kazakistan Altın rezervi büyüklüğü: 395,8 ton