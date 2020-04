Altın fiyatlarında hareketli dönem olabilir

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz." dedi.



Atayık, AA muhabirine altın fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Piyasaların rekor fiyat seviyelerinin bile anlamını yitirdiği bir zaman dilimi yaşadığını anlatan Atayık, altının iki haftadır rekor üzerine rekor kırdığını söyledi.

Altının ons fiyatının seneye 1,517 dolardan başladığını anımsatan Atayık, fiyatın koronavirüs endişelerinin artması nedeniyle 9 Mart’ta 1,680 dolara yükseldiğini kaydetti.



Altının ons fiyatının 19 Mart’ta yeniden 1,471 dolara kadar gerilediğini ifade eden Atayık, 6 Nisan tarihinde ise fiyatın 1,677 seviyesine kadar çıktığını hatırlattı.



"ÇEYREK ALTIN 595 TL’Yİ GÖRDÜ"



Ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirten Atayık şunları söyledi:

"Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL’den başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde altın çeyrek ve gram bazında yeni rekorlara imza attı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL’yi gördü.



Analistler ve piyasa uzmanları, küresel salgınla ilgili en kötünün bu haftayla birlikte geride kalacağını, salgının ekonomilere ilişkin etkilerini sınırlayacak teşviklerin devam edecek olmasıyla piyasalardaki kırılmaların ve dalgalanmaların yerine belli bir zaman sonra sakinliğe bırakacağını ifade ediyor.

Burada iyi haber olarak şunu söyleyebiliriz. Birçok bilim insanı, Avrupa ve Türkiye’de koronavirüs salgının mayıs ayında kontrol altına alınacağını ve haziran ayıyla birlikte hayatın normal akışına geçeceğini söylüyor. Koronavirüsün etkisinin Asya ülkelerinde azalması, Avrupa ülkelerinde de stabil bir görünüm sergilemesi piyasayla ilgili iyimserliği destekleyecek veriler olarak gösterebiliriz."



"ALTININ MUHTEMEL GERİ ÇEKİLİŞLERİNİ ALIM FIRSATI OLARAK DEĞERLENDİREBİLİRLER"



Atayık, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmelerle, ABD, Avrupa ve Asya bölgesi ekonomilerinden gelecek verilerin piyasaların yönünü belirlemeyi sürdürdüğünü ifade ederek, "Piyasanın bir gözü de ertelenen ve bugün toplanacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında olacak. Özellikle vaka sayısında azalma ve piyasada hissedilecek iyimserlik, ons fiyatlarında geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kar satışlarının gündeme gelmesine neden olabilir." değerlendirmesini yaptı.



Yurt içi piyasada altın yatırımcılarının, ons fiyatlarındaki değişikliklerin yanı sıra TL-dolar kotasyonu nedeniyle döviz fiyatlarını da yakından gözlediğini anlatan Atayık, şöyle konuştu:



"Altının gerilemesini destekleyen bir diğer unsur petrol fiyatları. Çünkü, petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı ve bu nedenle halen rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Durum böyle olunca da küresel anlamda ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği için altın fiyatları da yükselmiş oluyor.



Neredeyse tüm dünya ülkeleri, vatandaşlarını ve ekonomilerini hayatta tutmak amacıyla koronavirüsle amansız bir savaş veriyor. Küresel anlamda gelen her iyi haber ve pozitif gelişmeler, hem altının hem de dövizin ateşini söndürecek gibi gözüküyor. Ancak, öyle bir süreçten geçiyoruz ki negatif ve pozitif haberler peş peşe geliyor. Bu nedenle altın fiyatlarında öyle anlaşılıyor ki bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız. Yeni rekorlar sürpriz olmayacağı gibi, kar realizasyonu ve koronavirüsle ilgili olumlu haberler sonucunda altının onsunda 1,400 dolar rakamlarını da yeniden görebiliriz. Bu nedenle yatırımcılarımıza, her zaman altına kısa vadeli al-sat açısından değil, orta ve uzun vadeyi planlayarak alım yapmalarını öneriyoruz. Altının muhtemel geri çekilişlerini alım fırsatı olarak değerlendirebilirler."



"SEMTLERDEKİ KUYUMCU MAĞAZALARIMIZI AÇMA-KAPATMA KONUSUNDA SERBEST BIRAKTIK"



Mustafa Atayık, kuyumculuk sektörünün tarihi merkezi Kapalıçarşı'nın koronavirüs önlemleri kapsamında ziyarete kapatıldığını dile getirerek, üretim ve ihracat üssü Kuyumcukent ve Vizyon Park’taki işletmelerin önemli bir kısmının da kısa süreliğine ticarete mola verdiğini söyledi.

Altı bin yıllık köklü bir mirasa sahip olan Türk kuyumculuk sektörünün, stratejik bir sektör olduğunu aktaran Atayık, koronavirüs salgını günlerinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini söyledi.

Atayık şu bilgileri verdi:



"Kuyumculuk sektörü ve altın, her krizde ve sıkıntılı dönemeçlerde ülke ekonomisinde çıkış sağlayan can simidi oldu. Altın, sadece yatırım için değil, aynı zamanda zor günler için yastık altına atılır. Bu nedenle ülkemizde ilk virüs görüldüğü andan itibaren ilgili devlet kurumlarımızın tavsiyeleri ışığında hareket ettik. Tümüyle tüm kuyumcu mağazalarının kapatılması yerine altını bozdurmak isteyen vatandaşlarımızın bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla semtlerdeki kuyumcu mağazalarımızı açma-kapatma konusunda serbest bıraktık.



Kuyumcular Odası olarak sadece esnek mesai saatleri içerisinde çalışmaları tavsiyesinde bulunduk. Meslek Odası olarak bu süreç içerisinde İstanbul Valililiği ve Emniyet Müdürlüğü sürekli iletişim halindeyiz. Kuyumcu meslektaşlarımız, çalışanlarımız ve siz değerli vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Valilik’ten çalışma saatleri veya takvimiyle ilgili gelecek her türlü öneri ve tavsiyeleri hızlı bir şekilde meslektaşlarımızla paylaşarak hayata geçireceğimizi bilmenizi isteriz."



"PUSLU HAVAYI FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEYEN KİŞİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"



Atayık, oda olarak 1 yılı aşkın bir süredir altın fiyatlarıyla ilgili kuyumcu-tüketici arasındaki tartışmaları ortadan kaldırmak amacıyla ikofiyat.com adresi üzerinden anlık olarak tavsiye fiyatlarını kuyumcu mağazalarındaki ekranlardan paylaştıklarını söyledi.



Alışverişe giden vatandaşların, bu ekranlar aracılığıyla alış-satış arasındaki farkı görebildiğini fade eden Atayık, "Biz, aynı zamanda bu hizmetten vatandaşlarımız da faydalanabilsin diye ikofiyat.com sitesinin mobil aplikasyonunu da iOS uygulamasında hayata geçirdik." bilgisini verdi.

Birçok kuyumcunun, mağazalarını ve işletmelerini kapatmayı tercih ettiğini anlatan Atayık, bu zor günlerde bile müşterilerinin taleplerini karşılamak amacıyla mağazalarını açan kuyumcuların bulunduğunu söyledi.



Atayık vatandaşlara şöyle seslendi:



"Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla kuyumcu meslektaşlarımızdan alışveriş yapabilir. Hiçbir kuyumcu meslektaşımızın böyle hassas bir dönemde fırsatçılık veya fahiş bir kazanç peşinde koşacağına inanmıyorum.



İKO olarak piyasadaki Cumhuriyet altını talebinin karşılanması ve arz konusunda bir sorun yaşanmaması amacıyla Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileriyle sürekli iletişim halindeyiz, görüşüyoruz. Bu nedenle, ‘altın yok, fiyatı şu kadar’ benzeri bu puslu havayı fırsata çevirmek isteyen kişilere itibar edilmemesini istiyoruz. Vatandaşlarımız, herhangi bir olumsuz durumla karşılaştıklarında İstanbul Kuyumcular Odası’nı arayabilirler."