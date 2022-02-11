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Altın fiyatlarında ABD etkisi

#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarında ABD etkisi

ABD'de enflasyonun yüzde 7.5 gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket oluşmaya başladı. Ons altın 1841 dolardan 1823 dolara kadar geriledi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ihtimali de fiyatları canlı tutuyor.

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ABD enflasyonunun yüksek gelmesiyle birlikte altın fiyatlarında hafif gerileme yaşandı. Fed yetkililerinin faiz artırım çağrılarına yönelik olarak büyük düşüş yaşamayan altın 1824 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Altın fiyatları ABD enflasyonu ile hafif değer kaybı yaşadı. ABD'de enflasyon yüzde 7.3 beklenirken yüzde 7.5 oranında geldi.

Fed'in faiz artırmak için elini daha da güçlendiren enflasyon oranı altın fiyatlarını çok sert etkilemedi.

GOLDMAN SACHS BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs, Ocak ayı enflasyon rakamları sonrasında faiz artırım beklentisini 5'ten 7'ye çıkarttı. Böylece Goldman Sachs, hemen hemen her toplantıda Fed'in faiz artırımı yapmasını bekliyor.

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JEOPOLİTİK GERİLİM GÜÇLÜ TUTUYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çanlarının etkisiyle altın fiyatları enflasyon verisinden büyük oranda etkilenmediği belirtiliyor. Yatırımcıların herhangi bir savaş durumu halinde altın tarafında yatırım yapma beklentileri fiyatların sert düşmesinin önüne geçiyor.

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ONS ALTIN DÜŞÜŞTE

Enflasyon verisi sonrası ons altın 1841 dolardan 1823 dolara kadar geriledi. Ons altın güne 1827 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1821 dolar, en yüksek de 1828 dolar seviyesini gördü. Saat 11:11 itibarıyla ons altın 1827 dolar seviyesinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları da yatay seyre yöneldi. Ons altındaki hafif güç kaybı ile birlikte yeniden 800 liranın altına geriledi. Gram altın güne 794 liradan başladı. Gün içinde en düşük 790.3 lira, en yüksek de 796.2 lira seviyesini gördü. Saat 11:11 itibarıyla 796.1 liradan alıcı buluyor.

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