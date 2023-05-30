Altın fiyatlarına ne oluyor? Mart ayındaki seviyeye geriledi

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Altın fiyatlarında hızlı düşüş kaydedildi. Doların küresel piyasalarda yükseliş göstermesi, euro/dolar paritesinin 1,06865'e gerilemesiyle birlikte ons altında da düşüş görüldü.

Ons altın güne 1942 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1932 dolar, en yüksek de 1946 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1933 dolardan işlem görüyor. Böylece ons altın 17 Mart 2023 tarihinden bu yana en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Uzmanlar 1938 dolar desteğinin kırılmasıyla birlikte 1929 dolara geri çekilme beklediklerini, düşüşün devamı halinde ise 1919 dolar ve 1897 dolar seviyelerinin görülebileceğini belirttiler. Uzmanlar direnç olarak ise 1947 doları öne çıkardı.

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GRAM ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Gram altın fiyatları dolardaki volatilitenin etkisiyle yatay seyre yöneldi. Gram altın güne 1255 liradan başaldı. Gün içinde en düşük 1239 lira, en yüksek de 1275 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1258 liradan alıcı buluyor.

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ABD'DE BORÇLANMA TAVANI KRİZİ ÇÖZÜLÜYOR

ABD ekonomisinin durmasına neden olacak olan borçlanma tavanı krizi henüz çözülmedi. ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin aralarında anlaşmasına rağmen tasarının Kongre'den onay alması gerekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise anlaşmanın Kongre'den geçeceği konusunda iyi hissettiğini söyledi.

Biden, Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Cumhuriyetçi üyelerin endişelerinin olduğunu ancak fazla paraya ihtiyaç olması halinde paranın tahsis edileceğini ifade etti.