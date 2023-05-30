Erdoğan’ın önündeki üç sıcak başlık

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın yeni dönemde ilk işlerinden biri deprem konutlarının tamamlanması olacak. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin izini silmek ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için atılan adımlar hızlandırılacak. Bu kapsamda deprem bölgesinde 143 bini köy evi olmak üzere 650 bin yeni konut inşa edilmesi hedefleniyor. Bu konutlardan 319 bini bu yıl ekim-kasım ayı gibi teslim edilecek. Kalıcı konut yapımı hızlandırılacak. Zemin artı 3, zemin artı 4-5 kat olarak planlanan konutlar tünel ve radye kalıp sistemleriyle inşa ediliyor. Deprem bölgesinde konutların yanı sıra okul, sağlık merkezi, çarşı, pazar, yeşil alanlar ve küçük sanayi siteleri de inşa edilecek.
FİYAT ARTIŞLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci turdan zaferle çıkmasının ardından yaptığı ilk açıklamada ekonomiye ilişkin önemli mesajlar vermişti. Erdoğan, “Enflasyonun yol açtığı fiyat artışlarından kaynaklanan sıkıntıları gidermek, refah kayıplarını telafi etmek, önümüzdeki günlerin en acil konu başlığıdır. Bunları çözmek bizim için zor bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı. Buna göre, yeni dönemde ekonomide yaşanan sıkıntıların aşılması için yeni adımlar atılması planlanıyor. Yeni dönemde yatırım, istihdam, üretim ve ihracata odaklanılacak. Erdoğan’ın ekonomideki öncelikleri arasında; enflasyonu düşürmek için yeni kararların devreye alınması, fahiş kira artışlarını engelleyecek önlemler ile ekonomide istikrar ve güveninin sağlanması gibi konu başlıkları bulunuyor