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Altın fiyatlarına Fed etkisi! Hızlı düşüş var...

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#Altın#Emtia#Fiyat
Altın fiyatlarına Fed etkisi Hızlı düşüş var...
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 13:15

ABD ekonomisindeki kötü gidişatın devamı, küresel enflasyonun önünün alınamaması, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi altın fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.

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Küresel enflasyon sorunu piyasaların dengelerini değiştiriyor. ABD'nin borçlanma tavanı sınırına ulaşmasına kısa bir süre kala Fed yöneticilerinin faiz artırımlarının devamına işaret eden açıklamalarda bulunması altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nin görüşmesinden sonuç çıkmaması nedeniyle ons altın değer kaybını artırdı.

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Ons altın güne 1970 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1954 dolar en yüksek de 1972 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1955 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da ons altındaki gerilemeye paralel olarak düşüşe geçti. Gram altın güne 1257 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1247 lira, en yüksek de 1272 lira seviyesini gördü.

ANALİSTLER DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜYOR

Analistler ilk destek seviyesi olarak 1947 doları gösterirken bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde 1929 dolara gerilemenin olabileceğini belirtti. Gün içinde 1957 doların aşılması halinde 1969 dolara doğru ons altının hareket etmesini de analistler bekliyor.

 

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#Altın#Emtia#Fiyat

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