Bakan Kurum: Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası geçici barınma alanları ve geçici iş yerlerinin inşa sürecini yürütürken bir yandan da kalıcı konutların ve köy evlerinin yapımına hızla devam ediyor. Bakan Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yapımı biterek hak sahiplerine teslim edilen köy evlerine ilişkin bir video yayımladı. Bakan Kurum, paylaşımında “Onlar en iyisine layık… Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız!” dedi.

Kalıcı köy evlerine yerleşen hak sahibi depremzedeler, sevinçlerini şu sözlerle ifade ettiler:

“Felaketten sonra devletimiz sağ olsun, evi kısa bir sürede tamamladı ve ayrıyeten içinin bütün malzemelerini, evin içerisine ne gerekiyorsa; eşya, koltuk, televizyon gibi her şeyi güzel bir şekilde teslim etti. Bir eve ne gerekiyorsa onu verdiler. Mesela beyaz eşyamız var, oturma gurubu var, yatak odası var, çocuk odası var. Odalarımız kullanışlı çok güzel, ferah. Rahat ediyorsun yattığında kalktığında evin içinde gezdiğiniz zaman odalarımız falan çok güzel. Pencerelerimiz var bol bol. Her şey güzel, çok güzel. Mutfak, salon çok güzel, kileri ayrı var. Bir çocuk odası var, 3+1. Çok huzurluyuz, ailecek yaşıyoruz. Yapılan evler buranın dokusuna uygun bir şekilde sadık kalınarak yapılmış. Tam bir köy evi gibi. Bu kadar beklemiyorduk çok iyi. İki ayın içinde de yaptılar maşallah. Geceyi gündüze kattılar. Çok mutluyuz. 45 günde ev yapmak mucize. Devlette bir mucizeyi gerçekleştirdi gerçekten.”