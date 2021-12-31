Altın fiyatları güçlenmeye başladı! Son bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Merkez Bankasından önemli tebliğ Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası'ndan önemli tebliğ! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklamaİçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama#PKK
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Nebati’ye dair her şeyNebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş Son bir yılda ne kadar kazandırdıAltın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş! Son bir yılda ne kadar kazandırdı?#Altın
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağrıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağrıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
Şoke eden saldırı Ailesini korudu ama...Şoke eden saldırı! Ailesini korudu ama...#Saldırı
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Türkücü Ceylanın baba acısı...Türkücü Ceylan'ın baba acısı...#Ceylan
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları güçlenmeye başladı! Son bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdı?

#Altın #Emtia#Fiyat
Altın fiyatları güçlenmeye başladı Son bir yılda yatırımcısına ne kadar kazandırdı

Altın fiyatları yılın son işlem gününde güçlü seyretmeye başladı. Ons altın 1819 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ons altındaki güçlenme gram altına da pozitif yansıdı.

Haberin Devamı

2021 yılına 1900 dolardan başlayan ons altın fiyatları yılın son işlem gününde yükseliş hareketi yaptı. ABD'de açıklanan istihdam verisinin yarattığı pozitif etki ile birlikte altın fiyatları ivme kazandı.

Koronavirüs pandemisinin başlamasının ardından ABD işsizlik maaşına başvurular en düşük seviyelere gelmesi, ABD ekonomisindeki toparlanmayı güçlü kılmaya başladı. Fed'in ekonomik büyüme kıstasları arasında ana etkenlerden biri olan işsizliğin düşürülmesine ilişkin adımların doğru atıldığına dair gelen verilerle birlikte ons altın primli seyre yöneldi.

Gözden Kaçmasın

Yastık ‘altın’dan böyle çıkacakYastık ‘altın’dan böyle çıkacakHaberi Görüntüle

Güne 1817 dolar seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 1814 dolar, en yüksek 1819 dolar seviyesini gördü. Saat 08:33 itibarıyla ons altın 1818 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise ons altındaki güçlenmeye paralel olarak yüzde 1'e yakın primli seyretmeye başladı. Güne 770 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 763.6 lira, en yüksek de 777.7 lirayı gördü. Saat 08:33 itibarıyla gram altın 774.8 liradan alıcı buluyor.

JP MORGAN'DAN KRİTİK ÖNGÖRÜ

Haberin Devamı

ABD'li dev banka JP Morgan, Fed'in faiz artırmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüşün olabileceğine yönelik rapor yayımladı.

JP Morgan analistleri, Fed'in 2022 yılında para politikasını sıkılaştırmaya başlamasıyla birlikte altının bu adımın etkilerine karşı dayanamayacağını düşünüyor. Raporda, Fed'in genişlemeci para politikasını terk etmesiyle birlikte altın ve gümüş fiyatları üzerinde 2022 yılı boyunca baskı oluşacağı, 2022'nin ilk çeyreğinde ons altının 1765 dolar seviyelerine gerileyeceğini ve istikrarlı şekilde düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. 2022 yılının son çeyreğinde altın fiyatlarının 1520 dolara kadar gerileyebileceği de raporda not edildi.

Gözden Kaçmasın

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...Haberi Görüntüle

GRAM ALTIN YÜZDE 71 KAZANDIRDI

Gram altın 2021 yılının başından bu yana yatırımcısına yüzde 71 oranında kazandırmış oldu. Seneye 454 liradan başlayan gram altın bugün itibarıyla 777 liraya kadar yükseldi. Son bir yıl baz alındığında yüzde 71 oranında artış yaşanmış görülüyor. Tarihi zirvesi olan 1062 liraya göre kıyasladığımızda ise yüzde 134'e yakın prim yaptığı ortaya çıkıyor.

Gözden Kaçmasın

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMANHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Emtia#Fiyat

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021