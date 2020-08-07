Altın-döviz yükseldi, Merkez Bankası ve BDDK’dan peşpeşe açıklamalar geldi: ‘Elimizdeki tüm araçları kullanırız’

Akşam saatlerinde dolar kuru 7.30 TL’yi, altının gramı da 483 lirayı gördü. Merkez Bankası (MB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise peşpeşe açıklamalar yaptı. Merkez Bankası açıklamasında, piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması için eldeki bütün araçların kullanılacağı belirtildi. Bankadan yapılan açıklamada, uygulanan mali ve parasal politikaların, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğu belirtildi. Son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağı kaydedildi. Açıklamada, “Öte yandan, piyasalarda oluşan fiyat gelişmeleri yakından izlenmektedir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır” denildi.

BDDK’DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

BDDK’dan yapılan açıklamada ise, Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) dışındaki yurtdışında yerleşik bankaların belirli işlemlerle sınırlı olmak üzere TL’ye erişim sınırlamalarından muaf olacağı belirtildi. Açıklamaya göre, yurtdışı yerleşik bankaların yurt içi bankalarda açacakları TL hesaplar üzerinden gerçekleştirecekleri, “Vadede TL alım yönündeki döviz swap işlemleri, BIST FX swap piyasasında vadede TL alım yönündeki swap işlemleri, BIST Repo piyasasındaki repo ve ters repo işlemleri, yurt içi yerleşik bankalarla yapılan TL depo işlemleri” sınırlamalardan muaf tutulacak.

MERKEZ VE BDDK BAŞKANLARI BANKACILARLA BULUŞTU

Piyasada yaşanan hareketlilik sonrası Merkez Bankası ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) başkanları akşam saatlerinde bankacılarla biraraya geldi.

Bankalar Birliği ev sahipliğinde Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben’in katılımıyla sektörün önde gelen bankalarının genel müdürleri ile İstanbul’da buluşuldu.

Toplantıda normalleşme döneminde atılacak adımların ele alınması bekleniyor.

‘KREDİ KULLANDIRMA VAADİ’ UYARISI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) diğer bir açıklama ise krediler konusunda yapıldı. BDDK, son dönemde kurumdan gerekli izinler alınmaksızın özellikle internet sitelerinden, banka adı ya da banka gibi faaliyet gösterildiği izlenimi uyandıran söz ve deyimler kullanılarak başta kredi kullandırma vaadi olmak üzere muhtelif gerekçelerle vatandaşlardan para talep edildiğinin görüldüğü belirtilerek, “Vatandaşlarımızın kredi ihtiyaçlarını yalnızca resmi internet adresinde yer alan ‘Kuruluşlar’ sekmesinde listelenmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla karşılamaları ve bunların dışındaki kişi ve kuruluşlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.