Altın bu yıl parlamadı! İşte 2022 altın fiyatı senaryoları

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Yatırımcıların güvenli limanı olarak bilinen ‘altın’ 2021 yılında parlamadı demek yanlış olmaz. Bu yıl, yüzde 4’ün üzerinde yatırımcısına kaybettirmeye hazırlanan ons altın fiyatları, 2020 yılına baktığımızda yatırımcısına yüzde 25’in üzerinde kazandırmıştı. Altının ons fiyatı, bundan önce 2018 yılını değer kaybıyla tamamlamıştı.

Ons altının içinde bulunduğumuz yılı değer kaybıyla tamamlamasının baş aktörleri olarak; ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesi ve dolar endeksindeki güçlenme gösterilebilir. Ons altın fiyatında en keskin düşüş, yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların tahvil piyasasına yönelmesi sonucu yüzde 10’un üzerinde kayıpla yaşanırken; altın fiyatları yıl genelinde 1959 dolar ile 1652 dolar arasında dalgalı bir seyir yaşadı. Altının ons fiyatı tarihi rekorunu ise, 7 Ağustos 2020 yılında 2075 dolar seviyesine yükselerek görmüştü.

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2022 yılında ons altın fiyatları üzerinde en etkili olması beklenen faktör, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası olacak. Fed’in yeni yılda 3 faiz artırımına gitmesi beklenirken; olası faiz artırımlarına kadar altın fiyatlarının baskı altında kalması olası senaryo gibi görünüyor. Faiz artımlarının başlamasıyla tahvil piyasasına eğilim, altın fiyatları için de yön belirleyici olabilir. Bunun dışında, yeni yılda altın yatırımcısının öncelikli olarak takip etmesi gereken veriler arasında; küresel enflasyon rakamları, istihdam piyasaları ve Covid-19 mutasyonları yer alacak. Bu gelişmeler merkez bankalarının para politikaları için belirleyici olacağından kritik önemde bulunuyor.

Peki, 2022 yılında altın fiyatlarını neler bekliyor, hangi gelişmeler takip edilecek, hangi olası senaryolar yaşanabilir? Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu Rıdvan Baştürk hurriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

PİYASA İKİLEM YAŞAYABİLİR

Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti





Aslında ons için doğrudan ABD Merkez Bankası (Fed) ekseninde değerlendirme yapabiliriz. 2022'de Fed dışı dinamikler değerlendirildiğinde ise, altın açısından daha pozitif düşünülebilir. Teknik eğilim de altının lehine görünüyor. Ama öte yandan, Fed politikaları sıkılaşacak, dolayısıyla aslında ABD tahvil faizlerinin göstereceği eğilimle bağlantılı olarak bunun tam tersi olmalı. Piyasa bir ikilem yaşayabilir.

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Gram altın için hareket doğrudan dolar ile bağlantılı olacaktır. Ons altının etkisi şu anda bizde yüzde 3-5 oranında bile hissedilmiyor, hareketi gram altında daha çok kur yönlendiriyor.

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RİSKTEN KAÇINMA GÜDÜSÜ ALTINI ÖNE ÇIKARABİLİR

Enflasyondan veya riskten kaçınma güdüsünün altını yine de Fed olgusuna rağmen öne çıkarma ihtimali var. Jeopolitik riskler ve pandemi riskleri de hesaba katılmalı elbette. Fed elini çabuk tutmazsa, altın pozitif tarafa doğru kayar ve ekstra hızlanmayacak bir tapering (varlık alımı azaltımı) şu aşamada altına yarar. Bu yüzden politika eğilimini izlemek lazım.

Ekonomi ve ekonomi dışı riskler açısından; omikron virüs çeşidinin küresel ekonomik büyüme için büyük bir tehdit oluşturup oluşturmadığına dair kanıtları tartmak gerekecektir. Yatırımcı da bence risk dengesini böyle değerlendirir. Dönemsel olarak fiyatlarda algıya bağlı olarak daha fazla dalgalanma da görülebilir.

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ONS ALTIN BASKI ALTINDA KALABİLİR

Rıdvan Baştürk – Baştürk Finansal Danışmanlık Kurucusu





2020 yılını 1888 dolar seviyesinden kapatan ons altın 2021 yılının son günlerinde ise 1807 dolar civarında seyrediyor. Bu seviyeyi baz aldığımızda 2021 yılı genelinde yüzde 4 gibi bir kayıp söz konusu. Tabii yıl içerisinde ons altında dalgalanmalar gördük. Birçok defa 1680-1700 dolar bandına gerileyen ons altın 1900 seviyelerine kadar tepki verdi. Genel olarak yılı bu bant arasında dalgalanarak geçirdi.

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FED KARARLARI TAKİP EDİLECEK

2022 yılı özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının takip edileceği bir yıl olacak. 2021 yılının ikinci yarısında küresel bazda artan enflasyon neticesinde birçok merkez bankası direkt olarak faiz artırımı gerçekleştirdi. Bunlardan en önemli olanı İngiltere Merkez Bankası’nın sürpriz bir şekilde faiz artırmasıydı. Fed, tahvil alımlarını mart ayında sonlandıracağını açıkladı. Gelecek yıl ise, 3 faiz artırımı bekliyor.

2022’DE BUNLAR KONUŞULACAK

Tabii bir yıl boyunca konuşulacak çok fazla şey olacaktır. Omicron varyantının etkileri, istihdam piyasasında yaşanacak gelişmeler, enflasyonun seyri gibi konular ülke merkez bankalarının para politikaları üzerinde etkili olacaktır.

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Benim beklentim, başta Fed olmak üzere diğer ülkelerin sıkı politikalarına devam etmesi yönünde olmayı sürdürüyor. Bu durum, gelecek yıl ABD tahvil faizlerini yukarı çekecektir. 10 yıllık faizlerde yüzde 1.90 ve üzeri hareket bekliyorum. Bu beklentim neticesinde 2022 yılında baskı altında kalacak bir ons altın görebiliriz.

SEVİYE TAKİBİYLE FIRSATLAR DEĞERLENDİRİLEBİLİR

Muhtemelen gelecek yıl da bu yıla benzer şekilde bant hareketleri göreceğiz. Yükseldikçe satış fırsatı beklediğim ons altında belirli bölgelerden ise talep toplanmaya çalışılacaktır. Bu nedenle bir sene boyunca aynı pozisyonda kalmak yerine seviye takibi yapılarak çeşitli fırsatlar değerlendirilebilir.