Kripto paralarda korku hakim olmaya başladı! Bitcoin kritik seviyeye geriledi... İşte son durum

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Kripto para birimleri kayba yöneldi. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte dünya genelinde bazı ülkelerde noel tatilinin de araya girmesiyle beraber para piyasalarında nakite geçme alışkanlığı bu yıl da gerçekleşiyor.

Lider kripto para birimi Bitcoin'le başlayan satış dalgası devam ediyor. Ayı piyasasına giren Bitcoin bir türlü güçlü yükseliş yakalayamadı. Kasım ayında gördüğü 69 bin dolardan bugün 45 bin dolara gerileyen Bitcoin yüzde 35 oranında yatırımcısına kaybettirdi. Bitcoin 2021 yılına 29 bin 132 dolardan başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada 46 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Böylece sene başından bu yana yüzde 58 oranında kazandırmış oldu. Tarihi yüksek seviyesi olan 69 bin dolara göre kıyaslarsak bu oran yüzde 138'e yükseliyor.

İran'ın enerji ihtiyacını karşılamak için kripto para madenciliğini bir süreliğine yasaklaması, Çin'in kripto paralara karşı verdiği savaş, Fed'in faiz artırma ihtimali, küresel enflasyona karşı merkez bankalarının attığı adımlar, dünya genelinde kripto paralara karşı para piyasası otoritelerinin regülasyon çalışmalarına ek olarak yıl sonunun gelmesi ve noel tatilinin de başlamasıyla birlikte kripto para piyasalarındaki rehavet arttı.

Bitcoin boğaları bu hafta alıma yönelerek bir anlık da olsa 52 bin dolar seviyelerini gösterse de ayılar yine hakimiyeti ele alarak kazançları silmeyi başardı. Boğalar 45 bin dolar desteğine gerilediğinde alım yönünde baskın olmaya çalışsa da yeterli ivme kazanılamıyor.

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Ayıların ele geçirdiği piyasada destek noktaları çalışmaya başlıyor. Boğaların savunma mekanizmalarını uzun süredir kıran ayılar aşağı yönlü desteklerin çalışmasına sebep oluyorlar.

AYI PİYASASI NEDİR?

Bir finansal ürünün ayı piyasasına girdiğini söylemek için, öncelikle ana trendin aşağı yönlü (düşüş trendi) olması gerekmektedir. Bununla birlikte eğer bir önceki tepe seviyesinden yüzde 20 aşağı yönlü bir hareket olması gerekmektedir.

BTC DOMİNANSI DÜŞÜŞTE

Bitcoin'in dominansı geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'in toplam piyasa değerinin kripto para piyasasının genel değerine oranlanması anlamını taşıyan dominans Bitcoin için şu sıralarda yüzde 40 civarında bulunuyor. Bitcoin'de güçlenme olması için piyasalardaki genel öngörü dominansın yüzde 42 seviyesinin üstüne çıkması olarak öne çıkıyor. Bitcoin'in dominansı yılbaşında yüzde 70 seviyesindeydi.

45 BİN DOLARA GERİLEDİ

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Lider kripto para birimi Bitcoin güne 47 bin 366 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 45 bin 976 dolar, en yüksek de 47 bin 474 dolar seviyesini gördü. Saat 06:59 itibarıyla Bitcoin 46 bin 491 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTE

Kasım ayında 5 bin dolara yaklaşan Ethereum da kayba yöneldi. Tarihi zirvesinden yüzde 45'e yakın uzaklaşmış olan Ethereum güne 3747 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3588 dolar, en yüksek de 3749 dolar seviyesini gördü. Saat 06:59 itibarıyla Ethereum 3653 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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ŞAKA COINLERİ DE DÜŞÜŞTE

Şaka olarak ortaya çıkan ve sonrasında finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de değer kaybına yöneldi. Dogecoin yüzde 2 oranında düşüşle 0.16 dolar, Shiba Inu ise yüzde 3'e yakın kayıpla 0.00003355 dolar seviyesinde bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELENLER

Sabah saatlerinde en çok yükselenler arasında FXS yüzde 20 oranında primle 27.09 dolar, CTXC yüzde 16.70 oranında yükselile 0.48 dolar, GNO yüzde 14.5 oranında yükselişle 489.8 dolar, NEAR yüzde 10 oranında yükselişle 14.99 dolardan alıcı buluyor.

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EN ÇOK DÜŞENLER

Değer kaybına uğrayanlar arasında MLN yüzde 21 düşüşle 97.8 dolar, QUICK yüzde 19 düşüşle 319.8 dolar, FARM yüzde 17 düşüşle 153 dolar, EPS yüzde 15 düşüşle 0.26 dolar seviyesinde bulunuyor.