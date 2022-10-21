Altın 1 ayın en düşüğünü gördü! ‘2023 yılında roller değişebilir’

Haberin Devamı

Haftanın son işlem gününde küresel piyasalarda risk iştahı düşük seyrediyor. Dünya borsa endeksleri gerilerken; bir taraftan ABD tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükseliş devam ediyor; diğer taraftan da ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden şahin mesajlar gelmeyi sürdürüyor.

ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, bugünkü işlemlerde 20 yılın zirvesine yakın hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,29 seviyesine kadar yükselerek 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyi görürken; ABD 2 yıllık tahvil faizi, yüzde 2,64 ile 15 yılın en yükseğine tırmandı. Dolar ve tahvil faizleri ile ters korelasyon içerisinde bulunan ons altın fiyatları ise, 1617 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık 1 ayın dibini gördü ve haftayı, geçen hafta olduğu gibi düşüşle tamamlamaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

Altın fiyatları üzerinde, majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik mesajları etkili olurken; Fed’in faiz adımları kritik önemde olarak öne çıkıyor. Fed’in ekim ayında toplantısı bulunmazken, para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 1-2 Kasım tarihinde yapılacak. Fiyatlamalara bakıldığında, bu toplantıda da 75 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Küresel piyasaların gözü, faiz kararına kadar açıklanacak ekonomik verilerde olacak.

Gözden Kaçmasın Togg ve Trendyol'dan iş ortaklığı Haberi görüntüle

Fed’in enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi bekleniyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ons altın bugün, 1617 dolara kadar gerileyerek 28 Eylül tarihinden bu yana en düşük seviyeyi görürken; en yüksek 1628 dolara yükseldi. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0,12 oranında düşüşle 1626 dolarda hareket ediyor.

Haberin Devamı

Gram altının fiyatı, haftanın son işlem gününde 967 liraya kadar gerileyerek 1 ayın en dibini görürken, en yüksek 976 puana yükseldi. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 13:16 itibarıyla yüzde 0,11 oranında düşüşle 971,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1619 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 658 liradan alıcı buluyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 983 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 969 lira seviyeden başladı.

2023 YILINDA ROLLER DEĞİŞEBİLİR

Eral Karayazıcı – Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü

Haberin Devamı





Altın ekim ayında değer kaybediyor. Eylül ayın 1661 dolar seviyesinde tamamlayan ons fiyatı, bu ay yüzde 2,5 düşerek 1619 dolara geriledi. Mart ayında 2070 doları gören altının geride kalan 7 ayda toplam kaybı yüzde 22’ye ulaştı.

Bu güçlü düşüş trendinin diğer bir özelliği ise molasız sürmesi. Çünkü altın Mart 2022 sonrası parkur olan 7 ayın tamamında düştü. Dikkate değer bir tepki yükselişi dahi yaşamadı. Şüphe yok ki bu negatif fiyatlamanın besin kaynağı global tahvil faizlerindeki sert yükseliş oluyor.

2021 yılını yüzde 1,51 seviyesinde tamamlayan ABD 10 yıllık tahvil faizi geride kalan 10 ayda yüzde 4,28 seviyesine kadar yükselerek büyük bir değişime imza attı ve başta altın, tüm finansal seçenekler üzerinde etkili oldu.

Haberin Devamı

1979 petrol krizini çağrıştıran düzeyde yükselen küresel enflasyon ve buna sert reaksiyon gösteren tahvil piyasaları 2022 yılında öne çıkanlar olarak tarih kitaplarında yerini alacak. Ancak ben 2023 yılında rollerin değişeceği görüşündeyim.

2200 DOLAR TEST EDİLEBİLİR

Önce global enflasyon düşüşe geçtiğine sonrasında da bunu gören tahvil faizlerinin rotayı uzun soluklu (2-3 yıl) bir yolculuk için aşağı çevirdiğine şahit olacağımızı düşünüyorum. Gerçekleşirse bu senaryo altın adına çok iyi haber ve önümüzdeki en azından 2 yıl altın fiyatlarında ana rotanın ölçülü şekilde yukarı olması muhtemel.

2023 yılında 1900 doları 2024 yılında 2200 doları test edilebilir.

Haberin Devamı

Söz konusu fiyatlama 2023 yılına kalmadan bu çeyrek içinde başlayabilir mi derseniz, evet ben bunun mümkün olduğu görüşündeyim.

Gözden Kaçmasın Bakan Bilgin açıkladı! Eğitim ve öğretim ödemeleri başladı Haberi görüntüle

ABD tahvil piyasası Fed’in politika faizini yüzde 4,75 – yüzde 5,00 bandına kadar yükselteceğini önemli ölçüde fiyatlamış görünüyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde tahvil faizlerinde bir düşüş trendinin başladığına şahit olmamız pekala mümkün.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR