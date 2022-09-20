Almanya’ya ‘elektrikli’ çıkarması

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Dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 4 yıl aranın ardından Almanya’nın Hannover şehrinde kapılarını açtı. 25 Eylül’e kadar devam edecek olan etkinlikte 45 ülkeden 1.400’den fazla katılımcı yer aldı. “Hareket halinde insanlar ve nesneler” temasıyla düzenlenen fuarda geleceğin ticari araç çözümleri ziyaretçilerle buluştu. Etkinlik otomotivdeki elektrikli dönüşümün yalnızca otomobillerle kalmadığını ticari araçların da ana ve tedarik sanayicileriyle ‘elektrikli’ dünyaya hızla adapte olduğunu gözler önüne serdi. IAA Transportation 2022’nin yıldızı ise gerek örtüsünü ilk kez açtığı modeller gerekse ortaya koyduğu dönüşüm vizyonuyla ‘Türkiye’ oldu. Başta Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks tarafından tanıtılan Türkiye’nin ilk elektrikli kamyonu olmak üzere; Anadolu Isuzu, Karsan, Otokar ve Temsa yeni ve tamamen elektrikli ticari araç modelleriyle gövde gösterisi yaptı. Ayrıca, Türkiye’de üretim yapan MAN ve Mercedes-Benz’in yeni modelleri de fuardaki yerini aldı. Biz de Ford Otosan’ın davetlisi olarak fuarın yalnızca basın mensuplarına açılan ilk gününde hem yerli üreticilerin hem de dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların elektrikli ticari araç çözümlerini yakından inceleme fırsatı bulduk.

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TAŞIMACILIKTA ‘BIG E’ SÜRPRİZİ

Anadolu Isuzu, IAA Transportation 2022’ye yeni tam elektrikli aracı Big.e ile damga vurdu. Tasarım ve üretimi tamamen Türkiye’de gerçekleştirilen Big·e, kompakt yapısı ve yenilikçi elektrikli motoru ile şehirlerin “son kilometre” taşımacılık ihtiyaçlarında önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor. Yaklaşık 4 metreküplük hacime ve 1.000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip olan Big·e üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkanı sunuyor. Başlangıçta 60 km/h ve 80 km maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak olan Big·e’nin en büyük avantajlarından birisi de tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi. 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilen Big·e Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde, Isuzu kalite standartları ile üretilecek, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

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İLK ELEKTRİKLİ ŞEHİRLERARASI TEMSA’DAN

Temsa fuarda yeni elektrikli araç modeli olan LD SB E’yi, tanıttı. Avrupalı bir şirket tarafından üretilen ilk elektrikli şehirlerarası otobüs olma özelliğine sahip LD SB E ile elektrikli ürün gamındaki araç sayısını 5’e çıkaran Temsa, gelecek 3 yıl içinde elektrikli araçların toplam üretim içerisindeki payını yüzde 50’ye yükseltmeyi hedefliyor. Temsa CEO’su Tolga Kaan Doğancıoğlu, fuarda yaptığı konuşmasında, Temsa’nın sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon odaklı dönüşümü kendi sektöründe en erken fark eden firmalardan biri olduğunu ifade ederek, “Bugün farklı segmentlerde, 5 farklı elektrikli aracın lansmanını yapmış olan dünyadaki ender şirketlerden biriyiz. Ayrıca LD SB E aracımızla, Avrupalı bir şirket olarak kıtanın ilk şehirlerarası elektrikli otobüsünü üretmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. 2025 yılında da üretim tesisimizden çıkan her iki araçtan bir tanesinin elektrikli olmasını hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.

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EFSANE T1’E YÜKSEK VOLTAJ

Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2022’de yeni modellerini sergilerken, ziyaretçiler ID. Buzz Cargo ile ilk kez yakından tanışma fırsatı buldular. ID. Buzz, Volkswagen’in efsaneleşen minivan aracı T1’in tamamen elektrikli versiyonu olarak lanse edilmişti. Tek elektrik motorlu versiyonuyla 204 HP’ye ulaşabilen elektrikli MPV, 310 Nm tork üretebiliyor. Seri üretimine 2022’nin ilk yarısında Almanya’daki Hannover fabrikasında başlanan modelin Türkiye’ye gelmesi 2024 yılını bulacak. Diğer yandan fuarda yeni Amarok da ilk kez tüketicilerin karşısına çıktı.

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TESLA SEMİ’YE ESKİŞEHİRLİ RAKİP

Yerli üretici Ford Otosan, E-Transit ve E-Transit Custom’ın ardından, Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli kamyonunu ilk kez Hannover’de tanıttı. Tasarımından test süreçlerine kadar tamamen Türkiye’de geliştirilen ve üretilen yüzde 100 elektrikli kamyon ile Ford Otosan, hafif ve orta ticarinin ardından ağır ticaride de yeni nesil elektrikli araç geliştiren ve üreten dünyanın sayılı otomotiv markaları arasına girdi. Futuristik tasarımı ve özellikleriyle Tesla’nın elektrikli kamyonu ‘Semi’nin iddialı rakiplerinden birisi olmaya aday olan aracın, 392 kWh batarya kapasitesiyle 300 kilometreye kadar menzil sunacağı ve minimum 75 dakikada hızlı şarj edilebileceği açıklandı. Modelin üretimi ise 2024 yılında Ford Otosan’ın Eskişehir’deki kamyon fabrikasında başlayacak. Fuarda konuşan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, bugün binek araçlardan ağır ticariye kadar geniş bir yelpazede elektrikli dönüşümün dünya çapında önemli oyuncuları arasında yer aldıklarını belirtti.

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DÖNÜŞÜMDE LİDER

Özyurt, “Otomotiv endüstrisinde, Paris İklim Anlaşması, AB Yeşil Mutabakatı ve ACEA gibi anlaşmalara paralel şekilde sıfır emisyonlu araçlar başta olmak üzere bağlantılı, otonom teknolojiler için uzun süredir var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız bizi hep daha ileriye taşıyor ve tüm segmentlerde elektrikli dönüşüme liderlik ediyoruz. Türkiye’nin en gelişmiş Ar-Ge merkezi ve en yetkin mühendisleri ile geçmişten beri pek çok ilke imza attık. Bugün yüzde 100 elektrikli kamyonumuz ile yine bir ilki başarmanın ve inovatif teknolojilerimizi sizlere sunmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu. Ford Otosan global markası Ford Trucks’ın Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan da şu anda 43 ülkede olduklarını 2024’te ise 50 ülkeye ulaşmayı planladıklarını belirtti.

HİDROJENLİ OTOBÜS ATAĞI

Elektrikli taşıma araçlarıyla bilinen Karsan, fuarda hidrojen çağını da başlattı. e-ATA Hydrogen’in dünya lansmanını Almanya’da gerçekleştiren Karsan’ın CEO’su Okan Baş, “Karsan olarak öncü rolümüzü bir kez daha gösterdik. Hidrojen yakıt teknolojisine adım atarak toplu ulaşımda yeni bir çağ başlatıyoruz. Son 5 yıl içinde 6 metre e-JEST, 8 metre elektrikli ve otonom e-ATAK ve 10-12-18 metre e-ATA’dan sonra şimdi de hidrojenli 12 metre e-ATA aracımızı devreye aldık. Bu anlamda yine öncü davranıp ürün gamımızı genişleterek sürdürülebilir ulaşım konusunda bir adım daha attık. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” vizyonumuz ile geleceğin elektrikli hidrojen yakıt hücreli aracımızı geliştirip, dünyaya tanıttık” dedi. Alçak tabanlı 12 metrelik e-ATA Hydrogen, tavvanda konumlanan 1.560 lt hacimli hafif komposit hidrojen tankına sahip olmasıyal dikkat çekerken, gerçek kullanım koşullarında 500 km’nin üstünde menzil sunuyor.

EV SAHİBİNDEN ‘ÇEKİCİ’ GÖSTERİ

Daımler Truck, sergilediği kamyon modellerinin yanı sıra geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümlerini tanıttı. Bu kapsamda fuarda, Mercedes-Benz Türk de Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros L modelini ziyaretçilerle buluşturdu. Daimler Truck, fuarda başta Mercedes-Benz Actros L, Mercedes-Benz eActros LongHaul, Mercedes-Benz eActros 300 ve Mercedes-Benz GenH2 modelleri olmak üzere birçok kamyonunu sergiledi. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros L, premium dizel kamyon segmentinde standartları belirlemeyi hedefliyor.