Almanya'dan Apple'a soruşturma şoku

Almanya'da Apple'a karşı soruşturma açıldı. Federal Kartel Ofisi'nin yaptığı açıklamaya göre, soruşturma ,Apple'ın iOS 14.5 işletim sisteminde uygulanan kullanıcı izleme sınırlamalarına dair şikayetlerin üzerine açıldı.

Soruşturma kapsamında Apple'ın kendi yazılımında kendisi tarafından geliştirilen uygulamaları öne çıkarmasının yanı sıra uygulama içi satın alma seçeneklerinin de rekabete aykırı olup olmayacağı araştırılacak.

Apple sözcüsü ise Alman geliştirici şirketlere tüm fırsatların sunulduğunu, regülatörler ile açık iletişim halinde olmaya devam edeceklerini açıkladı.

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