MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriAlmanya'da şirket iflasları azaldı
GeriEkonomi Almanya'da şirket iflasları azaldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 14:01,Son Güncelleme:/

Almanya'da şirket iflasları azaldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Almanya'da şirket iflasları azaldı
Abone Olgoogle-news

Ülkede geçen yıl 18 bin 749 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018 yılına kıyasla yüzde 2,9 geriledi.

Almanya'da, geçen yıl düşük ekonomik büyümeye rağmen iflas başvurusu yapan şirket sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,9 azaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yıl 18 bin 749 işletme iflas açıkladı. İflaslar, 2018'e göre 2,9 düşüş kaydetti.

Destatis, 1999'da iflas yasasının yürürlüğe girmesinden bu yana, iflas talebinde bulunan şirket sayısının geçen yıl en düşük seviyeye gerilediğini bildirdi.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç, geçen yıl 26,8 milyar avro oldu. Söz konusu tutar, 2018’de 21 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Destatis, şirket iflas sayısındaki azalmaya rağmen alacaklardaki bu artışın, geçen yıl Thomas Cook ve Gerry Weber gibi ekonomik olarak daha büyük şirketlerin iflas başvurusu yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

Kurumsal iflaslar dışında 62 bin 632 borçlu da geçen yıl iflas başvurusunda bulundu. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 7,3 azaldı.

Almanya ekonomisi geçen yıl yüzde 0,6 büyüme göstermişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle