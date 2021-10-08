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Almanya'da ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

#Almanya#Ekonomi#İhracat
Almanyada ihracat 15 ay sonra ilk kez düştü

Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta yüzde 1,2 azalarak yaklaşık 113 milyar avroya gerilerken bu gerilemede tedarik zincirindeki darboğazın da etkileri görüldü.

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Almanya'da ihracat, tedarik zincirindeki darboğaz ve üretim için ara mal sıkıntısı nedeniyle ağustosta yüzde 1,2 düşerek 15 aylık yükseliş serisine son verdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 artış beklentisine karşın yüzde 1,2 azalarak 113 milyar avro oldu.

İhracatta ağustos ayındaki düşüş, mayıs 2020’den beri art arda yaşanan 15'inci aylık yükselişin ardından geldi.

Destatis, Almanya’nın ihracatının ağustosta Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerden önce Şubat 2020'deki seviyesinin yüzde 0,5 üstünde olduğunu kaydetti.

CARİ İŞLEMLER FAZLASI AĞUSTOSTA 11,8 MİLYAR AVRO

Ağustosta ithalat ise yüzde 3,5 artarak 100,1 milyar avroya yükseldi. Böylece Almanya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 13 milyar avro oldu.

Ağustos 2020'ye göre ihracat yüzde 14,4, ithalat da yüzde 18,1 arttı.

Almanya'da ağustos ayı ihracatının 55,7 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 47 milyar avroluk bölümü de AB'den geldi.
Ağustos 2020'ye göre AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 15,7 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 11,2 arttı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası Ağustos 2021’de 11,8 milyar avro olarak gerçekleşti. Cari fazla, Ağustos 2020'de 16,7 milyar avro olmuştu.

ÇİN’E İHRACAT ARTTI

Almanya'nın ocak-ağustos dönemi ihracatı 2020'nin aynı dönemine göre 122,4 milyar artarak 892,7 milyar avroya, ithalatı da 105,4 milyar avro artışla 767,6 milyar avroya yükseldi.

Ülkenin ticaret fazlası, 2021’in ocak-ağustos döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yaklaşık 17 milyar avro artarak 125 milyar avro oldu.
Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ağustosta 2020’nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 artarak 7,6 milyar avroya yükseldi.
Söz konusu dönemde Almanya’nın diğer önemli ticaret ortağı ABD’ye ihracat yüzde 22,4 artarak 9,4 milyar avroya ulaştı.
Öte yandan, dolu sipariş defterlerine rağmen, Alman sanayisi son zamanlarda yarı iletkenler (çip) gibi önemli ürünlerin eksikliği nedeniyle üretimini keskin bir şekilde kesmek zorunda kaldı.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından “Tedarik dar boğazları ve Alman şirketlerine etkisine” yönelik araştırmanın sonuçlarına göre, Alman firmalarının yüzde 83’ü “ham madde, tedarik zincirlerindeki dar boğazlar ve yüksek fiyat artışlarından” olumsuz etkileniyor.

DIHK, mayısta, ülkenin ihracat artışı beklentisini küresel ekonomideki toparlanma nedeniyle bu yıl için yüzde 6'dan yüzde 8'e yükseltmişti.
Almanya'nın ihracatı, geçen yıl Kovid-19 krizi nedeniyle yüzde 9'dan fazla düşüş kaydetmişti.

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#Almanya#Ekonomi#İhracat