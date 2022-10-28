Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesinde

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Küresel enflasyon krizinden Almanya ağır yara aldı. Ekim ayında Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,4'e yükseldi. Aylık tüketici fiyatları endeksi de yüzde 0,9 oranında arttı. Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

ABD UYUMLU enflasyon DAHA DA YÜKSEK

AB uyumlu tüketici fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 11,6 oldu. Beklentiler ise aylık yüzde 0,6 yıllık da yüzde 10,9 olarak gerçekleşmişti.