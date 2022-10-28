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Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesinde

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#Almanya#Enflasyon#Ekonomi
Almanyada enflasyon 71 yılın zirvesinde
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2022 15:04

Almanya'da Ekim'de tüketici fiyatları aylık yüzde 0,9, yıllık da yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Böylece Almanya'da enflasyon 71 yılın zirvesine çıktı.

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Küresel enflasyon krizinden Almanya ağır yara aldı. Ekim ayında Almanya'nın enflasyonu yıllık yüzde 10,4'e yükseldi. Aylık tüketici fiyatları endeksi de yüzde 0,9 oranında arttı. Enflasyon son 71 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Beklentiler ise aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 10,1 olarak gerçekleşmişti.

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AB uyumlu tüketici fiyatları aylık yüzde 1,1, yıllık yüzde 11,6 oldu. Beklentiler ise aylık yüzde 0,6 yıllık da yüzde 10,9 olarak gerçekleşmişti.

 

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#Almanya#Enflasyon#Ekonomi

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