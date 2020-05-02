Almanya ekonomisini ağır bir kriz bekliyor

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ekonomide 2020 tahmin ve beklentilerini açıkladı ve Alman ekonomisinin korona krizi yüzünden bu yıl yüzde 6.3 oranında küçüleceğini kaydetti. Ekonomi Bakanı Altmaier gelecek yıl tekrar ekonomide büyümeye geçeceklerini, ancak zararı telafi edemeyeceklerini, 2022 yılı başında kriz öncesi seviyeye ulaşacaklarını kaydetti. Altmaier, “Korona pandemisinin etkileri ekonomimizi 10 yıl büyümenin ardından resesyona soktu. Krizin ekonomik sonuçlarını mümkün olduğunca düşük tutabilmek için bir trilyon Euro’nun üzerinde bir kurtarma paketi hazırladık” dedi.

İHRACAT YÜZDE 11.6 DÜŞECEK

Bakan Altmaier, 2020 ekonomik tahminleriyle ilgili şu şok rakamları verdi: “Gayrisafi milli hasıla 2020’de yüzde 6.3 azalacak. 2021’de yeniden büyümeye geçecek ve yüzde 5.2 oranında büyüyecek. 2022 yılı başında kriz öncesi seviyeye ulaşacak. İhracat 2020’de yüzde 11.6 küçülecek. 2021’de ihracat yüzde 7.6 oranında artacak. İthalat 2020’de yüzde 8.3 oranında düşecek, 2021’de yüzde 6.5 yükselecek. Tüketim 2020’de yüzde 7.4 oranında azalacak, 2021’de yüzde 6.5 artacak. Kısa çalışanların sayısı 3 milyonu bulacak.”

İŞSİZLİK ARTACAK

Altmaier, kısa çalışanlar sayısının mart nisan aylarında bugüne kadar hiç olmadığı ölçüde artacağını söyledi. İşsizliğin ise yıllık ortalama yüzde 5.8 oranında olacağını belirten Bakan Altmaier, en çok restoran, ticaret ve hizmet sektöründe işsizliğin artacağını kaydetti. Altmaier, mayıs ayından itibaren yılın ikinci çeyreğinde ekonomik etkinliği canlandırmaya başlayacaklarını söyledi ve virüsle mücadelenin böyle iyi gitmesi halinde mayıs ayı sonuna doğru restoran ve kafelerin de kademeli olarak açılmasına izin verileceğini ifade etti.