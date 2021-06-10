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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.06.2021 - 14:48 | Son Güncelleme:

Almanya aşı sertifikasına geçiyor

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Almanya aşı sertifikasına geçiyor

Koronavirüse karşı aşı yaptıranlara Almanya 14 Haziran'dan itibaren sertifika verecek. Böylece çift doz aşı olanların tamamı sertifikalandırılmış olacak.

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

Dijital Kovid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

Dijital Kovid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansının onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

AB’de aşı pasaportu onaylandı
AB’de aşı pasaportu onaylandı

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