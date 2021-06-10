AB’de aşı pasaportu onaylandı

Avrupa Birliği içinde seyahat kısıtlamalarının en aza indirilmesi amacıyla devreye sokulması öngörülen AB Dijital COVID Sertifikası’na (EUDCC) bir adım daha yaklaşıldı. Avrupa Parlamentosu, 93 oya karşı 546 oyla uygulamaya dün resmi onayını verdi. Üye ülkelerden oluşan AB Konseyi’nin önümüzdeki günlerde vereceği onayın ardından sertifika 1 Temmuz’dan itibaren yürürlükte olacak. Şu aşamada sadece AB içi seyahatleri kolaylaştırması öngörülen sertifikadan, şartlara bağlı olmak kaydıyla üçüncü ülke vatandaşları da yararlanabilecek. AB ülkeleri, sertifikadan bağımsız olarak, aşı olan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu olmayan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları da gevşetmeye başladı.

SERTİFİKA NELERİ İÇERECEK?

Dijital ya da kâğıt formatında ve ücretsiz olacak sertifikada kişinin COVID-19’a karşı aşı olup olmadığı, negatif test sonucu ya da hastalıktan iyileştiğine ilişkin bilgiler yer alacak. Sertifikanın geçerlilik süresi 1 Temmuz’dan itibaren 12 ay olacak.

AŞI OLMAYANLAR SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Aşı olmak mecburi olmadığından bu unsur AB içinde seyahat edebilmek için ön şart olmayacak. Sertifikada aşı dışında verilerin bulunacak olması da bu yüzden.

AŞININ TÜRÜ ÖNEMLİ Mİ?

Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay verdiği aşılar otomatik olarak kabul edilecek. EMA şu ana kadar BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Johnson&Johnson ve Moderna aşılarına onay verdi. Üye ülkeler istemeleri halinde bu onayı almış olanlar dışındaki aşıları da tanıyabilecek. Bu kapsama ulusal onay almış aşılar ve Dünya Sağlık Örgütü’nün onay verdiği aşılar dahil.

NEREDE GEÇERLİ OLACAK?

Tüm AB üyesi ülke vatandaşları ve AB ülkelerinde ikamet eden yabancılar ve aile bireyleri sertifika talebinde bulunabilecek ve belge tüm AB ülkelerinde geçerli olacak.

TÜRKLER BAŞVURABİLECEK Mİ?

Sertifikaya AB’ye seyahat edecek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu, üçüncü ülke vatandaşları da başvurabilecek ancak bu sertifikanın edinilmesi zorunlu değil. Başvuru seyahatin yapılacağı ülke makamlarına yapılacak. Sunulacak belgelerin kabul edilmesi halinde sertifika verilecek.

AB’DEN AŞI OLANLARA GEVŞEME

AB ülkeleri, sertifikadan bağımsız olarak, aşı olmuş üçüncü ülke vatandaşlarına zorunlu olmayan seyahatlerde uyguladıkları kısıtlamaları da gevşetmeye başladı. Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan bu adımı atan ülkeler arasında. Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanan ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olanlar AB’ye seyahat edebilecek. Seyahat edecek kişinin aşı sürecini seyahatten en az 14 gün önce tamamlamış olması gerekiyor.

FRANSA AŞI YAPTIRANA KAPILARINI AÇTI

Fransa dün itibarıyla normalleşme planlamasında üçüncü aşamaya geçti. Restoran ve kafelerin yüzde 50 kapasite ve bir masada en fazla 6 kişi oturacak şekilde iç mekân kullanımına izin verilirken; spor salonları, müzeler, kapalı yüzme havuzları gibi kapalı alanlar ile hayvanat bahçesi ve eğlence parkları gibi açık alanlar da yüzde 50 kapasiteyle tekrar faaliyete geçti. Avrupa İlaç Ajansı onaylı aşılardan en az iki doz aşı yaptırmış, son 72 saatte negatif PCR testi sonucu almış ya da en geç 90 gün önce koronavirüse yakalanıp atlatmış olan turistler de ülkeye giriş yapabilecek.

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