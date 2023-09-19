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Alarko, havacılık sektörüne de giriyor

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#Alarko Holding#Havacılık#Şirket
Alarko, havacılık sektörüne de giriyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:33

Alarko Holding, en son yaptığı tarım atağının ardından havacılık sektöründe de faaliyet göstermek için harekete geçti.

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Alarko Holding, havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30 milyon TL sermayeli bir şirket kurulmasına karar verdi. Son dönemde tarım alanında atağa kalkan ve satın almalar yapan Alarko Holding kuracağı yeni şirkette büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması, bunların geliştirilmesi, lisans alınması, parça üretilmesi gibi konularda faaliyet gösterecek.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından;

Havacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere 30.000.000,- TL (otuzmilyonTürkLirası) sermayeli bir anonim şirketin kurulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yeni şirketin amacının özellikle büyük gövdeli yolcu uçaklarında dönüşüm ve modifikasyon yapılması ve bununla ilgili prototiplerin geliştirilmesi, ilgili uluslararası lisansların alınması, buna yönelik parçaların üretilmesi ve bu parçalar ile söz konusu dönüşüm ve modifikasyonların uluslararası standart ve yetkilere sahip hangarlarda yolcu uçaklarına uygulanması ve ilgili uçakların alım satım işlerini kapsaması planlanmaktadır. Proje kapsamında uluslararası yabancı mühendislik ve üretim firmaları ile yoğun iş birliği öngörülmektedir."

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#Alarko Holding#Havacılık#Şirket

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