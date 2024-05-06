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Alacak sigortası teminat kabul edilsin

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#İş Dünyası#Çerkezköy#KOBİ
Alacak sigortası teminat kabul edilsin
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 07:00

İş dünyası alacak sigortasının bankalarda teminat olarak kabul edilmesini istiyor.

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Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen ve devlet destekli alacak sigortasının anlatıldığı toplantıya; Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin, Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve Türk Reasürans Genel Müdür Yardımcısı Ali Sertaç Canal katıldı. Canal, KOBİ’lerin yurt içi vadeli satışlarına ait ticari alacaklarını teminat altına alındığını, sigortanın arkasında devletin de desteğinin olduğunu belirterek, bugünkü ekonomik ortamda alacak sigortasının KOBİ’ler için ihtiyaç haline geldiğini söyledi. Canal, yeni uygulama ile KOBİ’lerin alacak sigortasını bankaya teminat olarak gösterip, finansmana erişebildiklerini kaydetti.

Ahmet Çetin, devlet destekli alacak sigortasının KOBİ’ler için zorunlu hale gelmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Bankalar devlet destekli alacak sigorta poliçesini teminat olarak görüp firmalara kredi desteği sağlayabilir. Bugün elimde poliçem var, bunun karşılığında kredi almak istiyorum dendiğinde devlet bankaları da dahil hiçbir banka bunu kabul etmiyor. Devlet destekli alacak sigorta poliçesine sahip firmaların çeşitli teşviklerle desteklenmesi lazım. Zorunlu hale getirilmiyorsa da teşvikler sunulması lazım.”

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#İş Dünyası#Çerkezköy#KOBİ

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