‘Al-Satçı’ların çekildiği otomotiv pazarında son çeyrekte tempo düşüyor: Ulaşabilen alacak

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Mart ayından bu yana neredeyse aylık 100 bin adetli satışların altında düşmeyen otomotiv pazarı, Ticaret Bakanlığı’nın ikinci elde attığı adımlar sonrası “al-satçı” olarak bilinen araç ticareti yapan kişilerin pazardan çekilmesiyle yeni bir döneme giriyor. Bugün, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından açıklanacak satış rakamlarıyla pazarın 5 ay sonra ilk kez frene basarak 80 binli adetlere kadar gerilemesi bekleniyor. Ağustos ayında satışların düşmesinde Türkiye’de üretim yapan fabrikaların bakım nedeniyle verdiği aranın da etkisi var ancak “yatırım” amaçlı talebin azalması da bir diğer önemli sebep olarak öne çıkıyor.

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EN UCUZU 725 BİN TL

Dolayısıyla son çeyrek itibarıyla artık “tüketici” ile “satıcı” baş başa kalacak ancak sıfır otomobile ulaşımın önündeki engellerle nedeniyle son çeyrekte ancak gücü yeten araç sahibi olabilecek. Araç sahibi olmanın önünde ise; Türkiye’de satılan en ucuz otomobilin bile 725 bin TL’ye ulaşması, ÖTV matrah limitlerinin arttırılmaması nedeniyle tüm otomobillerden yüzde 80 ÖTV alınması ve krediyle araç satın almanın zorlaşması gibi üç büyük engel yer alıyor. Pazardaki temponun yılın son çeyreğinde düşeceğini öngören sektör temsilcileri, otomotivde kampanyalı satış çalışmalarının çok uzun bir aranın ardından son çeyrekte yeniden başlayacağının altını çiziyor.

FİYATLAR DÜŞER Mİ

Ticaret Bakanlığı’nın ikinci el araç ticaretine yönelik attığı adımların sıfır araç bulunurluğunu arttırdığını belirten Dr. Naim Çetintürk, “Al-satçılar bayilerden topladıkları araçları hızla piyasaya sürüyordu ve sıfır fiyatının üzerinde hızlı şekilde satabiliyordu. İlan siteleri için alınan önlemler ve uygulanan cezalar bu ticareti yavaşlattı. Böylece bu kişiler piyasadan çekildi ve bayilerde daha çok araç kalmaya başladı. İkinci el araçta ağustos fiyatlar yüzde 5 geriledi ancak bunu fiyat düşüşü olarak okumak doğru olmayabilir. İkinci el araçlar sıfırının üzerinde fiyata artık satılamadığı için oradaki köpük fiyat alınmış oldu. Sıfırda fiyatların düşmesi yakın vadede ÖTV matrah limitlerinin arttırılmasına bağlı, orta ve uzun vadede ise ancak döviz kurları ve enflasyonun normalleşirse fiyatlar düşer” dedi.