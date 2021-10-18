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AKMİB, 351 milyon dolarlık ihracat yaptı

#AKMİB#İhracat#Saadettin Çağan
AKMİB, 351 milyon dolarlık ihracat yaptı

AKMİB Başkanı Saadettin Çağan, birliklerinin eylül ayı ihracatının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 351 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

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Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin güvenilir tedarikçi kimliğiyle öne çıktığını ve mal tedarikinde Avrupa başta olmak üzere tüm dünyanın yöneldiği ülkelerden biri olduğunu belirtti.

Birliklerinin eylülde, Hollanda, Güney Afrika ve Suudi Arabistan pazarlarında ihracat artışı elde ettiğini aktaran Çağan, bölge ihracatının yüzde 86,5'inin mineral yakıtlar ve yağlar, plastikler ve mamulleri ile anorganik kimyasallar ürün gruplarında kümelendiğini ifade etti. Çağan, AKMİB'in eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 arttığını bildirerek, şunları kaydetti:

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"Eylülde 573 bin 891 ton ürünü ihracat pazarlarında değerlendiren birliğimiz, ülkemize 351 milyon dolar döviz kazandırdı. Bu ayda en fazla ihraç ettiğimiz ürün gruplarının başında yüzde 130'luk artış ve 222,7 milyon dolarla mineral yakıtlar ve mineral yağlar geldi. Bunun ardından yüzde 65 artış ve 53,7 milyon dolarla plastikler ve mamulleri ikinci, yüzde 27 artış ve 27,4 milyon dolarla anorganik kimyasallar üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında 133 kat artış ve 61,1 milyon dolarla Hollanda, 94 kat artış ve 37,4 milyon dolarla Güney Afrika Cumhuriyeti, 11 kat artış ve 33,4 milyon dolarla Suudi Arabistan ilk üç sırayı oluşturdu."

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#AKMİB#İhracat#Saadettin Çağan

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