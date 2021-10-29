Akkuyu'da yeni gelişme! Lisans verildi

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Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için inşaat lisansının Nükleer Enerji Kurumu (NDK) tarafından verildiğini bildirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, lisansın düzenlenmesi, nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, dördüncü güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınmasının, proje için önemli olduğunu belirterek, "Öncelikle, bu önemli belgenin elde edilmesinde emeği geçen tüm Türk ve Rus meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Dördüncü güç ünitesinin yapımına ilişkin lisansın alınmasıyla birlikte 4 üniteli nükleer santralimizin inşaatına ilişkin lisanslama sürecini tamamlayarak Nükleer Düzenleme Kurumundan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık 4 güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında 4’üncü ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.



İnşaat lisansının alınması için gerekli başvuru belgeleri, 12 Mayıs 2020'de NDK'ye sunulmuştu.



Şirket, inşaat lisansı başvurusu kapsamında Ön Güvenlik Analizi Raporu'nu (ÖGAR), Olasılıklı Güvenlik Analizi'ni ve ayrıca güç ünitesinin güvenliğini ve güvenilirliğini doğrulayan bir dizi belgeyi kuruma ibraz etmişti.



Başvuru belgelerinin incelenmesi sonucunda NDK tarafından verilen kararla Akkuyu NGS'nin dördüncü ünitesine inşaat lisansının verilmesi uygun bulundu. Bu lisans, dördüncü ünitenin reaktör ve türbin adaları gibi nükleer güvenlik kapsamında yer alan tüm bina ve yapılarının inşaatına başlanmasını mümkün kılıyor.

İnşaat lisansının alınmasından önce dördüncü ünite inşaat alanında, 30 Haziran 2021 tarihli sınırlı çalışma iznine uygun olarak zemin etütleri ve hafriyat çıkarılması gibi hazırlık çalışmaları yürütülüyordu. Bu yılın sonuna kadar reaktör ve türbin binalarının temel altı beton levhalarının yapımına başlanması ve ardından temellerin güçlendirilmesi planlanıyor.



Türkiye'nin ilk nükleer güç santraline ilişkin lisanslama süreci, Türkiye Cumhuriyeti'nin çeşitli devlet kurumlarından yaklaşık 120 farklı lisans, izin ve onayın alınmasını öngörüyor.



Bugüne kadar proje kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu belgesi, elektrik üretim lisansı, dört güç ünitesi için sınırlı çalışma izinleri ve inşaat lisansları ve Doğu Kargo Terminali işletme izni gibi kilit öneme sahip olan lisans ve izinler düzenlendi.



Sonraki süreçte ise NDK yapım aşaması devam eden dört güç ünitesinin her biri için hizmete sokma, yakıt yükleme, devreye alma ve işletme personelin lisanslandırılması gibi konularda lisans başvurularını değerlendirmeye alacak.