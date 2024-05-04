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Akaryakıtta fiyat farkı kaldırıldı... Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Akaryakıt#EPDK#Resmi Gazete
Akaryakıtta fiyat farkı kaldırıldı... Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 11:17

Bazı benzin istasyonlarında daha iyi performans vaadiyle farklı isimlerle satılan benzin ve motorinden fiyat farkı alınması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nu (EPDK) harekete geçirmişti. Farklı isimlerle satılan akaryakıtlar için alınan fiyat farkının kaldırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Resmi Gazete'de bugün yayınlanan düzenlemeye göre akaryakıtta fiyat farkı kaldırıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı gereğince, 15 Mayıs itibarıyla benzin istasyonlarında farklı isimlerle satılan katkılı motorin ve benzin için fiyat farkı olmayacak ve tek fiyat uygulanacak.

Resmi Gazete'de yer alan kararda, "Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz" denidi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar şu şekilde:

MADDE 1- 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Kararın 6'ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

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"(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

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MADDE 3- Aynı Kararın 7'nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı? (3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

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#Akaryakıt#EPDK#Resmi Gazete

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