Son dakika... Kuralar yarın çekiliyor! Ev taksitleri 34 bin 610 liradan başlıyor... İşte detaylar...

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İstanbul Havalimanı'na komşu olan Yenişehir Arnavutköy Konutları yükselmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları ve Emlak Konut işbirliğiyle yapılan 12 bin 500 konutluk projede kuralar yarın (04/05/2024) çekilecek.

Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi ilk iki etabı kapsamında, 43 adet 1+1, 1.851 adet 2+1 ve 1000 adet 3+1 daire tipi bulunuyor. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak olan proje kapsamında, 24-36-48-60 ay vade seçenekleri de bulunuyor.

HAZİRAN 2025'TE TESLİM EDİLECEK

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, geçtiğimiz Aralık ayında yaptığı açıklamada Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin bilgiler vermişti. Bolat, kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

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2894 KONUTUN SAHİBİ BELLİ OLACAK

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem "Büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan, yatay mimari anlayışıyla tasarladığımız, 10 etaptan oluşan Yenişehir Evleri Arnavutköy Projemizin 2 bin 894 bağımsız bölümden oluşan ilk iki etabını hak sahipleriyle buluşturuyoruz. Çalışmalarını Türk Hava Yolları ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik" dedi.

1+1 DAİRELER 3 MİLYON 370 BİN LİRADAN SATILACAK

Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak.

Proje ilk açıklandığında 1+1 brüt 58 metrekare konutun fiyatı 2 milyon 88 bin lira ve 10 yıl vade imkanı sağlanıyordu. 2+1 brüt 72 metrekarelik konut 2 milyon 592 bin liradan satışa sunulacak ve 10 yıl vade imkanı vardı. 3+1 brüt 102 metrekare olan konut ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak ve yine 10 yıl vade imkanı sağlanacaktı. Proje ilk açıklandığında aylık taksitler 7500 liradan başlıyordu.

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PROJENİN ÖZELLİKLERİ



İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan Yenişehir Evleri Arnavutköy, yaklaşık bir milyon metrekare alandan oluşuyor. Proje genelinde 12.456 adet konut , 441 adet ticari ünite olmak üzere toplam 12.897 adet bağımsız bölüm bulunuyor. Yatay mimari anlayışıyla tasarlanmış proje Z+6 kat olacak şekilde planlandı. Daire tipleri;1+1, 2+1, 3+1 olduç Proje kapsamında 1 anaokulu, 3 ilköğretim okulu, 2 ortaöğretim okulu ve 2 cami bulunuyor. Proje alanında yer alan park ve yeşil alanlar yaklaşık 343.000 m² alan kaplıyor. Ayrıca peyzaj ve çocuk oyun alanlarının yanı sıra açık/ yarı açık otoparklar yer alıyor.

İŞTE ÖDEME PLANLARI

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1+1 KONUTLAR İÇİN









2+1 KONUTLAR İÇİN









3+1 KONUTLAR İÇİN







