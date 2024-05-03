İki şirket halka arz olacak

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Sermaye Piyasası Kurulu, Koç Metalurji AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 350 milyon TL olan sermayesinin 455 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 105 milyon TL paylar ile mevcut ortak Adil Koç’un sahip olduğu 20 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 125 milyon TL pay halka arz edilecek.

1 TL nominal değerli paylar 20,50 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ALTINAY SAVUNMA DA HALKA ARZ OLACAK

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Altınay Savunma Teknolojileri AŞ'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesinin 235 milyon 294 bin 118 TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 35 milyon 294 bin 118 TL paylar ile mevcut ortaklardan Hakan Altınay’ın sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli ve Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Milres Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun sahip olduğu 11 milyon 764 bin 706 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 58 milyon 823 bin 530 TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 32 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.