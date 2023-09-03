Airbnb’de komşu onayı istenecek! İş dünyası: Denetim için özel hat kurulsun

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Emlak, ulaşım ve sağlık sektörü temsilcileri bağlı bulundukları odalar vasıtasıyla ardı ardına açıklamalar yaparak kayıt dışı faaliyetlerin durdurulmasını isterken, Türkiye’nin en büyük odalarından biri olan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası da tartışmaya öneri ve yeni bilgilerle dahil oldu.

SİSTEM NETLEŞİYOR

Günden güne büyüyen sorunun çözümü için ilgili bakanlıklarla temas halinde olduklarını kaydeden ATSO Başkanı Ali Bahar, “Maalesef kaçak işletmelerle ilgili çok sayıda şikâyet alıyoruz. Bu durum en başta turizm sektörünü yaralıyor. Günlük ev kiralanmasıyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Biz bu konuyu bizzat Kültür ve Turizm Bakanlığı’na illettik. Ve çözüm için birtakım konular netleşmeye başladı” dedi.

BAKAN’LA KONUŞTUK

Günlük kiralık ev konusunun ancak denetimle çözülebileceğine dikkati çeken Bahar, şöyle devam etti: “İnanın telefonlarım susmuyor. Kayıt dışı faaliyet gösteren günlük evler turizmin dengesini bozdu. Şehir pansiyonları bomboş. Kültür Turizm Bakanı Mehmet Ersoy Bey’le bu konuyu detaylı biçimde konuştuk. Dünyada bu yöntemin çeşitli biçimlerde uygulandığını biliyoruz. Elbette amaç yasak değil.

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KOMŞUYA SORULACAK

Amacımız bu işi belli bir sisteme dahil etmek. Mesela ilk aldığımız resmi bilgiye göre; bir binada bir daire Airbnb sistemine dahil edilmek isteniyorsa tüm apartman sakinlerinin iznine ihtiyaç duyulacak. Yani siz, ‘Ben kafama göre dairemi günlük, aylık kiraya veriyorum’ diyemeyeceksiniz. Yine bu işin ayrı bir vergilendirme sistemi olacak. Bu hazırlık başladı ve belli bir aşamaya geldi. Ben de konuyu bizzat takip ediyorum.

İHBAR HATTI KURULSUN

Hatta biz ilgili makamlara tüm kaçak uygulamaları içine alan yeni bir ihbar sistemi kurulması önerisini de sunduk. Çünkü istediğiniz kadar sistem geliştirin eğer yeterli ve etkili şekilde denetim yapılmazsa sonuca ulaşamıyorsunuz. O yüzden hem günlük ev kiralamalarında hem de kaçak emlakçı, taksici, berber konularında özel bir ihbar hattı kurulmasını öneriyoruz. Belki de bu sürece sivil toplumu da dahil etmek gerekebilir.

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SİSTEM YETERLİ DEĞİL

Çünkü biz vergisiz çalışmayı önlemeye çalışırken bu iş katmerlendi. Yabancı göçü inanılmaz bir etki yaptı. Kaçak, merdiven altı çalışan sayısı arttı. Biz iş dünyası olarak çok rahatsızız. Elbette denetim yapılıyor. Antalya Valiliği, emniyet elinden geleni yapıyor. Ancak mevcut yapı sorunun çözümü için yeterli değil. İşte bu nedenle yeni bir denetim sistemi önerimiz var. Bunu da ilgili tüm makamlarla paylaşıyoruz paylaşmaya da devam edeceğiz.”

KİM NE DEMİŞTİ?

Antalya eski Valisi Ersin Yazıcı: Eğer bir konut kayıt dışı biçimde kiraya veriliyorsa lütfen ihbar edin. Çünkü ortada bir ticari faaliyet varsa mutlak suretle vergi kaydının oluşturulması lazım.

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TÜROFED Başkanı Erkan Yağcı: Günlük ev kiralamaları konusunda yapılacak tek şey uygulamaları kayıt altına almak olabilir. Haklı rekabet ortamını yaratmak bizim için yeterli olacaktır.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu: Günlük ev kiralayanlar vergisini ödesin, denetimi yapılsın biz de onlarla rekabet edelim.

SAYD Başkanı Mehmet Gem: Biz günlük ev kiralama yetkisinin emlakçılardan alınarak tamamen seyahat acentelerine bırakılmasını istiyoruz.

Emlakçılar Odası Başkanı İsmail Çağlar: Yabancı emlakçı sayısı neredeyse Türk’leri geçti. Oluşturdukları grupların içine biz giremiyoruz.

Berberler Odası Başkanı Yüksel Uzun: İşimizi kaçak olarak yapan yabancılar bizi mahvetti. Denetim istiyoruz.