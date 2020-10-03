Abonelik iptaline e-Devlet çözümü

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren müjdeli haber, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTİK) geldi. İnternet, dijital televizyon platformları ve cep telefonu gibi abonelik sözleşmelerinin iptali için istenen faks, imzalı dilekçe ve kimlik ibrazı dönemi artık sona eriyor. Vatandaşların çilesi haline gelen sözleşme feshi, BTİK tarafından çalışmaların tamamlanmasıyla e-Devlet üzerinden yapılması mümkün olacak.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin abonelik sözleşmelerini fesih etmek için büyük uğraşlar verdiğini ifade ederek, “Hepimiz bir yerlere aboneyiz. Özellikle cep telefonu ve internet aboneliği çok yaygınlaştı. Burada en büyük sorun şu; abone olmak çok kolay ama abonelikten çıkmak prangalardan kurtulmaktan daha zor. Tüketici çırpınıyor. Operatörler de ‘bizim şurada bayimiz var gidip ıslak imzalı, kimlik ibrazlı fesih dilekçesi vereceksin ondan sonra biz değerlendireceğiz´ diyorlar. Eskiden abonelikten çıkmak isteyen tüketicinin en büyük başarısı dondurmak oluyordu. Bir süre sonra da sürpriz faturalarla karşı karşıya kalıyordu” dedi.

FAKS TALEP EDİYORLAR

Aydın Ağaoğlu, milyonlarca vatandaşın bu uygulama sebebiyle mağdur olduğunu belirterek, “Yakın zamanda 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma yasağı vardı. 69 yaşındaki aboneye bayiye gidip kimlik ibrazlı, ıslak imzalı dilekçe koşulları sunuyorlardı. Ayrıca faks talep ediyorlardı. Evde faks ne arar? Tarihe karıştı artık. Dilekçe yaz, imza at, onu tarat, faksla uzun uzun işlemler. Bunları yapamayacak olan milyonlarca abone çile çekiyordu. Şimdi e-Devlet üzerinden abonelik fesih bildiriminde bulunacak. 24 saat içinde de operatör, fesih bildirimini aldığını karşı tarafa bildirecek ve 48 saat içinde hizmet sonlandırılacak. Hizmet sonlandırılmaz, abone kullanmaya devam ederse de firma fatura yansıtamayacak” diye konuştu.

TÜRKİYE’DE 160 MİLYON ABONE VAR

Mevzuata göre, abonelik tesisini sağlayan yöntemden daha ağır bir yöntemle fesih yapılamayacağının altını çizen Aydın Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık abonelik çilesi son buluyor. Türkiye´de 160 milyon abonelik var. 83 milyon cep telefonu aboneliği, 60 milyon internet aboneliği var. Uydu televizyon ve sabit telefon aboneliğini eklediğiniz zaman 160 milyonun üzerindeki abonelere ‘gözünüz aydın’ diyorum.”