AB'den Almanya'ya tepki! Hukuki süreç başladı

AB Komisyonu, Alman mahkemesinin geçen yıl ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Alman yasalarına aykırı olacağı kararına ilişkin Birlik hukukunu ihlal gerekçesiyle resmi tebligat gönderildiğini ve yasal süreç başlatıldığını açıkladı.



Açıklamada, Almanya'ya tebligatın Birlik hukukunun önceliği, özerkliği, geçerliliği, aynı şekilde uygulanması gibi AB hukukunun temel ilkelerini ihlal etmesi ve Avrupa Adalet Divanı'nın yargı yetkisine saygı göstermemesi nedeniyle gönderildiği kaydedildi.



ECB, 2015'te başlayan varlık alım programı kapsamında piyasalardan 2 trilyon avrodan fazla tahvil alımı gerçekleştirmişti.



Söz konusu uygulama, Almanya'da yoğun biçimde tartışılmış, bir grup siyasetçi ve akademisyen, program hakkında hukuki süreç başlatmıştı.



AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, 2018'de ECB tahvil satın alma programının yasal olduğuna hükmetmişti. Söz konusu programın avro para birimini kullanan AB ülkelerinin para politikası alanına girdiğine dikkati çeken mahkeme, uygulamanın orantılı olduğunu karara bağlamıştı.



Almanya Anayasa Mahkemesi ise 5 Mayıs 2020'de ECB tahvil alım programının haklı sebeplerle yapıldığının kanıtlanamaması durumunda, Almanya yasalarına aykırı olacağına karar vermişti.



ECB'ye söz konusu programın gerekçelerini açıklamak için 3 ay süre tanıyan mahkeme, aksi halde Alman Merkez Bankasının programa katılamayacağını bildirmişti.



Avrupa Adalet Divanı da 8 Mayıs'ta bir AB kurumunun birlik yasalarına aykırı davranıp davranmadığına karar verme yetkisinin sadece kendisinde olduğunu, ulusal mahkemelerin AB hukukunu tam olarak uygulaması gerektiğini açıklamıştı.



AB yapısı içinde hukuku ihlal süreci AB Komisyonunca bir üye devletin AB yasalarına aykırı davranması durumunda başlatılıyor. Süreç sonunda, söz konusu ülkeye ağır para cezaları uygulanabiliyor.



Bu aşamadan sonra Almanya'nın 2 ay içinde Komisyona resmi yanıt vermesi gerekiyor.



Almanya'nın vereceği yanıtlar tatmin edici bulunmaz ise süreç Avrupa Adalet Divanına taşınıyor.

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