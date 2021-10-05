AB’de enerji endişesi

Haberin Devamı

Euro Bölgesi bakanları, rekor seviyelere ulaşan doğalgaz fiyatlarındaki artışın ardındaki nedenleri ve olası sonuçlarını ele aldılar. Bakanlar, mevcut enerji pazarı dinamikleri ile hükümetlerin daha fazla müdahil olması arasındaki denge üzerine yoğunlaştılar. Enerji fiyatlarının makroekonomik ve bütçesel etkileri de ele alınan boyutlar arasındaydı. Üye ülkeler arasında doğalgaz fiyatlarındaki artışa farklı bakışlar olması soruna ortak çözülmesine yönelik girişimleri de karmaşık hale getiriyor.

ACİL VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Olası bir enerji krizinin çok sayıda alanı etkileme potansiyeline sahip olması ise acil ve etkili çözümü kaçınılmaz kılıyor. Enflasyon, ekonomik toparlanma ve iklim krizi politikaları gibi alanları da doğrudan etkileyen bu konunun tartışılmaya başlanması bile önemli bir adım olarak görülürken olası bir somut adımın 21-22 Ekim’de Brüksel’de yapılacak ve 27 üye ülkenin liderlerini bir araya getirecek AB Zirvesi’nde atılması bekleniyor.

ORTAK ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Haberin Devamı

İspanya’nın da aralarında olduğu bazı ülkeler AB’nin konuya daha fazla angaje olması için bastırıyor. Bu ülkeler sorunu ortak sorun olarak gördüklerinden çözümün de ortak ve Avrupa düzeyinde olması gerektiği tezini işliyorlar. Ortak doğalgaz alımı ve stratejik gaz rezervi, çözüm bekleyen ülkelerin önerileri arasında yer alıyor. Fransa ise diğer ülkelere gönderdiği bir mektupta uzun vadede yapısal değişiklikler yapılması gerektiği üzerinde durdu. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire imzası taşıyan mektupta, nükleer enerjiyi öne çıkaran bir yaklaşım benimsendi ve bu tür enerjinin AB Komisyonu tarafından “yeşil enerji” olarak sınıflandırılması istendi. Üye ülkelerden gelen talepleri dikkate alan AB Komisyonu da Birlik müktesebatı içinde kalarak atılabilecek kısa, orta ve uzun vadeli önlemleri içeren önerilere yönelik hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldi.