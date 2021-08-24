MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriABD'de ikinci el konut satışları arttı
GeriEkonomi ABD'de ikinci el konut satışları arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 24.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

ABD'de ikinci el konut satışları arttı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ABD'de ikinci el konut satışları arttı

ABD'de ikinci el konut satışları, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artışla 5,99 milyona çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

National Association of Realtors (NAR), temmuz ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2 artarak 5,99 milyona yükseldi.

TOKİ 285 konut satacak
TOKİ 285 konut satacak

Bu dönemde beklentileri geride bırakan ikinci el konut satışlarının 5,83 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu. Art arda 2 aydır artış gösteren ikinci el konut satışları, haziranda aylık bazda yüzde 1,6 artarak 5,87 milyon olmuştu.

Ülkede ikinci el konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,5 arttı.

Konutta pandemi etkisi
Konutta pandemi etkisi

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, temmuzda yıllık bazda yüzde 17,8 artarak 359 bin 900 dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, gelecek aylarda konut fiyatlarının düşmesini beklemediklerini ancak konut envanterinin kademeli olarak artmaya devam etmesiyle fiyatların dengelenme ihtimali olduğunu kaydetti.

: İlginizi Çekebilir

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi