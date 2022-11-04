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ABD verisi altını yükseltti

Güncelleme Tarihi:

#Altın#Emtia#Fiyat
ABD verisi altını yükseltti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 15:57

ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 261 bin kişi arttı. Olumlu gelen veriyle birlikte altın fiyatları yüzde 2'ye yakın değerlendi.

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ABD'de tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi Ekim ayında 261 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 205 bin olarak gerçekleşmişti.

Eylül ayı için tarım dışı istihdam verisi 263 binden 315 bine revize edildi.

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ÖZEL SEKTÖRÜN İSTİHDAMI DA YÜKSELDİ

Özel sektör istihdamı 233 bin ile piyasa beklentisi olan 200 binin üzerine çıkmış oldu.

İŞSİZLİK ARTTI

İşsizlik oranı yüzde yüzde 3,7 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi işsizlik oranıyüzde 3,5 seviyesiydi. 

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

tarım dışı istihdam verisi sonrası altın fiyatları güçlendi. Ons altın fiyatı 1670 dolara kadar hızlı yükseliş gösterdi. Gram altın da 1000 liraya tırmandı.  

Gümüş fiyatı da yüzde 3,39 artarak 20,13 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

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