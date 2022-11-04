Biden'ın açıklaması ortalığı karıştırdı! ABD ve İran arasında ipler birden gerildi...

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ABD Devlet Başkanı Joe Biden İran ile tansiyonu yükselten bir açıklamada bulundu. ABD Devlet Başkanı Joe Biden İran ile tansiyonu yükselten bir açıklamada bulundu.



Biden seçim kampanyası kapsamında California eyaletinde düzenlenen mitingde İran’daki protestolara ilişkin konuştu.



"ENDİŞELENMEYİN İRAN'I ÖZGÜRLEŞTİRECEĞİZ"



Mitingde destekçilerin telefon ekranlarını kaldırarak “İran’a özgürlük” yazısını göstermesi üzerine Biden, “Endişelenmeyin, İran’ı özgürleştireceğiz. Çok yakında onlar kendilerini özgürleştirecekler” dedi.



İRANLI YETKİLİLERE YAPTIRIM



ABD geçtiğimiz günlerde de İran’da Mahsa Amini’nin ölümüyle başlayan ve 1 aydan fazla bir süredir devam eden protestolarda polisin göstericilere orantısız güç kullanması nedeniyle İranlı yetkililere yaptırım getirileceğini açıklamıştı.



İRAN'DAN ANINDA TEPKİ: ESARETİNİZE DÜŞMEME KONUSUNDA KARARLIYIZ



ABD'den peş peşe gelen açıklamalara İran'dan tepki gecikmedi.



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi,ABD Başkanı Joe Biden’ın “İran’ı özgürleştireceğiz” açıklamasına tepki göstererek ”İran 43 yıl önce özgürleşti. Ülke olarak esaretinize düşmeme konusunda ise kararlıyız. Yaklaşık bir kaç saat önce ABD Başkanının dikkat eksikliği nedeniyle yaptığı bir açıklamayı duydum. Kendisi, İran’ı özgürleştirmekten bahsetmiş. İran 43 yıl önce özgürleşti ve bir daha esaretinize düşmeme konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.



"ABD ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ HEDEF ALIYOR"



İran’da Mahsa Amini’nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere değinen Reisi, bazı göstericileri “hain” ve “aldanmış” şeklinde tanımlayarak, “ABD bugün ulusal güvenliğimizi ve istikrarımızı hedef almaktadır. Bu konuda tüm İran milleti uyanık ve bilinçli olmak zorunda. Son günlerde ayaklanmalara katılan herkes düşmanın planı doğrultusunda hareket etmektedir” dedi.



"BÜYÜK ŞEYTAN"



İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD’yi “büyük şeytan” olarak isimlendirerek, “ABD, kendi maddi çıkarları için dünyadaki tüm milletlerin yok olmasını ister. ABD zulmün ve diğer milletleri sömürmenin sembolü olmuştur” ifadelerini kullandı.



İran milletinin gerçekleştirdiği devrim ile ülkedeki ABD egemenliğine son verdiğini kaydeden Reisi, üniversite öğrencilerinin ABD'nin Tahran Büyükelçiliğini işgal etmelerini “tarihin en büyük hareketi” şeklinde adlandırarak, “4 Kasım İran’da öğrenciler ve küresel emperyalizm ile mücadele günüdür. Bugün başta ABD olmak üzere diğer milletler üzerinde komplolar kuran ve halkları birbirine düşürenlerin plan ve programlarının açığa çıktığı gündür” açıklamasında bulundu.



ÖZGÜRLÜK BAHANESİNİ KULLANIYORLAR



ABD’nin terör ile mücadele ve özgürlük sloganları ile diğer ülkelere yönelik askeri müdahaleler gerçekleştirdiğini belirten Reisi, “ABD bağımsız ülkelerde terör ile mücadele ve özgürlük bahanesini kullanarak tekfirci ve bölücü terör örgütlerini destekliyor ve o ülkelere karşı yaptırımlar uyguluyor. ABD 300’den fazla savaş ve 62 darbede doğrudan yer almıştır. Tüm bu cinayetlere rağmen kendilerini insan hakları ve özgürlük savunucuları olarak gösteriyorlar. Kendi itiraflarına göre DEAŞ gibi bir terör örgütünü kuran ABD’nin bu vaatlerine dünyada kimler inanır?” şeklinde konuştu.