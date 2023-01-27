ABD büyümesi altın fiyatlarını düşürdü

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ABD ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 2,9 oranında büyüme kaydetti. Beklenti olan yüzde 2,8'in üzerinde büyüme gerçekleştiren ABD verisiyle birlikte altın hızla düşüş yaşadı.

Fed'in elini güçlendiren büyüme verisi neticesinde ons altın 1949 dolar seviyesinden 1919 dolara kadar gerileme gerçekleşti.

Ons altın güne 1929 dolardan başlangıç yaptı. Gün içinde en düşük 1919 dolar en yüksek de 1934 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 1922 dolardan işlem görüyor.

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GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Gram altın fiyatları da ons altına paralel olarak düşüş gösterdi. Gram altın güne 1166 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1160 lira, en yüksek de 1170 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 1163 liradan işlem görüyor.

GÖZLER FED TOPLANTISINDA

1 Şubat 2023'te Fed faiz kararını açıklayacak. Faiz kararından öte Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları daha da önemli olacak. Sözlü yönlendirmede bulunacak olan Powell, şahin ya da güvercin duruşa ilişkin ipuçlarını verecek.

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ANALİSTLERDEN ÖNEMLİ TAHMİN

1919 dolar desteğinin kırılması halinde gerilemenin 1905 doların altına doğru devam edeceğini öngören analistler, 1943 doların geçilmesi halinde hedefin 1969 dolar olacağını işaret etmeyi sürdürüyorlar.