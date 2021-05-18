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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

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AB ekonomisi birinci çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle 2021 yılının birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı birinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurt içi Hasıla (GSYH), yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in birinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2020'nin birinci çeyreğine göre de yüzde 1,7'lik düşüş kaydetti.

GSYH, birinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Portekiz’de yüzde 3,3, Letonya’da yüzde 2,6, Slovakya’da yüzde 1,8, Almanya’da yüzde 1,7, Danimarka’da yüzde 1,5, İspanya’da yüzde 0,5, İtalya’da yüzde 0,4 azaldı.

Öte yandan, GSYH, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Portekiz’de yüzde 5,4, İspanya'da yüzde 4,3, Almanya’da yüzde 3, Avusturya’da yüzde 2,7, Hollanda’da yüzde 2,6, Çekya ve Letonya’da yüzde 2,1, İtalya'da yüzde 1,4 düştü

İSTİHDAM BİRİNCİ ÇEYREKTE DÜŞTÜ

İstihdam, 2021'in ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla AB ve Avro Bölgesi’nde yüzde 0,3 geriledi.
Söz konusu dönemde istihdam, 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla ise AB'de yüzde 1,8, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1 düşüş gösterdi.

AB ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 12.1 büyüdü
AB ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 12.1 büyüdü

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