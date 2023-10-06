9 hissede işlem yaptı, 5 gün kuralına uymadı! SPK büyük ceza kesti

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Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya hesaplarını incelemeye devam ediyor. Kurul son aldığı kararla, sosyal medya üzerinden al veya tut tavsiyesi verdikten sonra mülkiyetinde bulunan Oyak Çimento Fabrikaları AŞ (OYAKC), Martı Otel İşletmeleri AŞ (MARTI), Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ (EUREN), Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (ALGYO), Tureks Turizm Taşımacılık AŞ (TUREX), Petkim Petrokimya Holding AŞ (PETKM), Galata Wind Enerji AŞ (GWIND), Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ (KARSN) ve Aksa Enerji Üretim AŞ (AKSEN) paylarını satması nedeniyle Halil İbrahim Babadağı'na 3 milyon 892 bin 770 lira idari para cezası verdi.

Ceza incelemesi 03-07-2023 / 17-07-2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

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Cezaya neden olan VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrasında şu açıklama yer alıyor:

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Sermaye piyasası araçları hakkında gazete, televizyon, internet veya benzer nitelikte kitle iletişim araçları kullanarak yorum veya tavsiyede bulunduktan sonra, yorum veya tavsiyesini değiştirinceye kadar veya her halükarda 5 iş günü içerisinde, alım veya tut tavsiyesi verdiği halde satmak ya da satım tavsiyesi verdiği halde almak piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.

SPK BAŞKANI GÖNÜL UYARMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunmuş ve uyarısını yapmıştı. Gönül, "İncelemelerimizde sosyal medyada eğitim adı altında hisse yönlendirmesi yapıldığına şahit oluyoruz. İyi niyetli bu işi yapan da var, kötü niyetli kullanan da var. Sosyal medya mecralarında gruplar kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların hisseleri satarak menfaat temin ettiklerini tespit ettik” dedi.

Ömer Gönül, yatırımcıları yanlış yönlendiren hesapların kapatılmasını talep edeceklerini söyledi.

İlgili kurumlarla görüştüklerini aktaran Gönül “İlgili şahıs menfaat temin ettiyse hakkında idari para cezası uyguluyoruz, suç duyurusunda bulunuyoruz. Son aşama uygulanabilecek tedbir ise sosyal medya hesabının kapatılmasıdır” açıklamasında bulundu.