3 şirket daha halka arz oluyor

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Sermaye Piyasası Haftalık Bülteni'ne göre MHR Gayrimenkul'ün 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

BORLEASE OTOMOTİV'E ONAY

Borlease Otomotiv'in 140,5 milyon TL olan sermayesinin 168,7 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 28,2 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Bor Holding AŞ’ye ait 18,8 milyon TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 47 milyon TL pay halka arza konu edilecek.

Fazla talep gelmesi halinde Bor Holding AŞ’nin sahip olduğu 4,7 milyon TL nominal değerli B grubu payların ek satışı gerçekleştirilebilecek.

1 TL nominal değerli paylar 25,29 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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DOFER YAPI MALZEMELERİ DE HALKA AÇILIYOR

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi'nin 41,75 milyon TL olan sermayesinin 55,75 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 14 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Mustafa Doğan’ın sahip olduğu 1,59 milyon TL, Yağmur Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL, Mert Doğan’ın sahip olduğu 690 bin TL ve Yasemin Doğan’ın sahip olduğu 30 bin TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 17 milyon TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 17,11 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.