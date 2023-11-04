‘6.6 milyon asgari ücretli normal’

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin altında ödeme yapan işverenler için ‘vicdan’ çıkışı yaptı. Işıkhan,“Diyeceksiniz ki haklı olarak, asgari ücretin altında da ödeyenler var ama tabii ki vicdan burada çok önemli” diye konuştu. Işıkhan, Türkiye’de 6.6 milyon çalışanın asgari ücret aldığını ve bunun normal olduğunu da sözlerine ekledi. Yasal mevzuata göre Türkiye’de çalışanlara asgari ücretin altında ödeme yapılamıyor, bunun denetimini ise Çalışma Bakanlığı yapıyor.

ASGAR ÜCRETLİ SAYISI ABARTILIYOR

Asgari ücret eleştirilerini de yanıtlayan Işıkhan şunları söyledi:

“Şimdi haklı olarak (asgari ücret) diyeceksiniz ki ‘Bunun altında da ödeyenler’ var ama tabii ki vicdan burada çok önemli. Özellikle asgari ücrette temel hedefimiz satın alma gücünün düşmemesidir. Bu yönde de inşallah aralık ayında da komisyonumuzu toplayacağız. Ve orada da enflasyona ezilmeyecek bir kararın çıkması yönünde bir tercihimiz olacak. Asgari ücretli sayısı sürekli abartılıyor. Ben de şaşırıyorum. Bakın 16.4 milyon SSK’lı çalışanımız bulunurken, asgari ücretli sayısı 6.6 milyon. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin oranı yüzde 40. 18 milyon içinde bu da çok normal değil mi?”

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GENÇLERİ YAŞLI BAKIMINDA İSTİHDAM EDELİM

Milletvekillerinin soruları üzerine Bakan Işıkhan, genç işsizliğine yönelik de açıklamalar yaptı. Gençlerin yaşlı bakımına yönlendirilebileceğini söyleyen Işıkhan, “Dünya nasıl yaşlanıyorsa Türkiye de gittikçe yaşlanıyor. Demans ve buna bağlı alzheimer ve parkinson gibi rahatsızlıkların oranı gittikçe artıyor. Genç işgücünü bu bakım sektörüne yönlendirmemiz doğrultusunda da 5 milyon değil, belki daha fazla istihdam yaratacağız. Ancak burada gençlere yönelik motivasyonların artırılması yönünde çalışmalar yapmak gerekir” diye konuştu.

PARMAKLARI DELİK DEŞİK OLMUŞTU

Tip1 diyabetli çocuklar için şeker ölçüm cihazının SGK tarafından karşılanması taleplerine de yanıt veren Işıkhan, “Dün İstanbul’da bir judocu öğrenci geldi. 11 yaşında parmaklarını gösterdi bana. Delik deşik olmuş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bu konu gündeme geldi. SGK başkanlığımızla da yakın işbirliği içerisindeyiz. İnşallah sensörlü şeker ölçüm cihazlarını geri ödeme kapsamına alınması noktasındayız” dedi.