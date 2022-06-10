540 milyar metreküplük Karadeniz gazı için borular döşenmeye başladı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği Karadeniz’de bulunan 540 milyar metreküplük doğal gazın çıkartılması sürecinde önemli bir noktaya gelindi. Denizden 170 kilometrelik hatta doğalgaz borularının döşenmesi için Çanakkale Boğazı’nı geçen "Castoro 10" isimli gemi Filyos Limanı’na ulaştı.

Haberin Devamı

Filyos Limanı’nda TPAO’ya ait sahada depolanan doğalgaz boruları 13 Haziran günü itibariyle Castoro-10 isimli gemi aracılığıyla 170 kilometrelik hatta deniz tabanına yerleştirilecek. Aynı anda 6 bin faaliyetin yürütüldüğü projede gazın ana hatta taşınması için karada da boru döşeme çalışmaları eş zamanlı sürüyor.4 bin 200 personelin mesai harcadığı çalışmalarda gazın karaya çıkartılması için Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri’ne 13 yardımcı gemi de lojistik desteği sağlıyor.

Gözden Kaçmasın Hazine ve Maliye Bakanlığı ekonomide atılacak yeni adımı açıkladı Haberi Görüntüle

Filyos Limanı’ndan sondaj kuyularının bulunduğu alana ilk boru indirme işlemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla gerçekleştirilecek. 13 Haziran günü gerçekleştirilecek olan törende borular denizin 2 bin 200 metre derinine yerleştirilecek.İlk etapta 10 milyon metreküp doğalgaz üretilmesinin planlandığı projede ilk gaz ise 2023 yılında ana dağıtım şebekesine verilecek.