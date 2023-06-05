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5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu? İşte son oranlar

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#Memur#Maaş#Piyasa
5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar
Burak TAŞÇI
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 10:03

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Mayıs'ta TÜFE 39,59 oldu. Bununla beraber emekli zammı ve memur zammı için 5 aylık zam oranı belli oldu. İşte detaylar...

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) asgari ücret, memur ve emekli zamlarını etkileyecek nisan ayı enflasyon rakamını açıkladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar her yıl da Ocak-Temmuz dönemi olmak üzere 2 kez zam alıyor. Memur enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

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Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek, şu anki hesaplanan tutarlar son enflasyon rakamı açıklanmadığı için varsayım olarak yer alıyor.

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EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

Buna göre:

* 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26
* 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

ERDOĞAN MEMUR MAAŞINI 22 BİN LİRA OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına ilişkin yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını söylemişti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 12 BİN 632 LİRA

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 lira seviyesinde. Bu tutarın 22 bin liraya çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

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TOPLU SÖZLEŞME, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI

Temmuz ayında zamlı maaş alacak olan memur ve memur emeklilerinin zamları toplu sözleşmeden elde ettikleri zam oranı, Ocak-Temmuz 2023 dönemini içeren enflasyon farkı ve refah payının eklenmesiyle bulunuyor.

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar


5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar

5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu İşte son oranlar










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#Memur#Maaş#Piyasa

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