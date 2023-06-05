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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Enflasyon#Mayıs#TÜİK
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 10:00

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Mayıs'ta enflasyon yüzde 39,59 oldu. Böylece enflasyon 17 ayın dip seviyesine yerleşmiş oldu. Ekonomist Hikmet Baydar, enflasyonun Haziran ayında da düşeceğini söyledi.

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Enflasyonda düşüş Mayıs ayında da devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs'ta enflasyon oranının yüzde 39,59 olduğunu açıkladı.

Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %19,49 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %68,98 ile lokanta ve oteller oldu.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-13,79 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %47,70, AYLIK %3,60 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleşti.

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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK %40,76, AYLIK %0,65 ARTTI

Yİ-ÜFE (2003=100) 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %95,80 artış gösterdi.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK %42,34 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %56,84, imalatta %42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %0,53 ve su temininde %66,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %35,82, dayanıklı tüketim malında %49,10, dayanıksız tüketim malında %64,92, enerjide %9,62 ve sermaye malında %49,97 artış olarak gerçekleşti.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ AYLIK %1,26 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %1,66 artış, imalatta %1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %7,36 azalış ve su temininde %0,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %1,06 artış, dayanıklı tüketim malında %2,57 artış, dayanıksız tüketim malında %2,57 artış, enerjide %6,67 azalış ve sermaye malında %3,09 artış olarak gerçekleşti.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

YILLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 12 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 17 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %15,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %98,13, içecekler %92,97, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %91,82 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK Yİ-ÜFE'YE GÖRE 7 ALT SEKTÖR DAHA DÜŞÜK, 22 ALT SEKTÖR DAHA YÜKSEK DEĞİŞİM GÖSTERDİ

Aylık en yüksek azalış; %8,60 ile kok ve rafine petrol ürünleri, %7,36 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, %0,05 ile kömür ve linyit alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz %6,19, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %3,72, motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork %3,67 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.
Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

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"ENFLASYON HAZİRAN'DA DA BAZ ETKİSİYLE DÜŞECEK"

Ekonomist Hikmet Baydar, enflasyonun baz etkisiyle Haziran ayında da düşüş göstereceğini söyledi.

Baydar'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Karadeniz gazının enflasyona olan etkisini gördük. Temel mallarda aylık enflasyon yüzde 3,90. Şu an tarlada ürün gelmeye başladı, seralardan değil. Tarladan geldiği için fiyatlarda aşağı yönde bir hareket oldu. Temel mallara bakarsak yüzde 3,90, kemikleşmiş enflasyon problemi hala devam ediyor. Bunu dışında enerji ve gıda dışı mallarda da aylık 3,51'lik bir enflasyon var. Sayın Şimşek'e baya zor bir görev düşüyor.

Benim elimde eylem planıyla ilgili döküman var. Merkez Bankası'yla ilgili değişiklik haberi göstermeye başladı, Sayın Kavcıoğlu ile çalışmayacağını söyledi. Dolara baktığımızda çok fazla şu ana kadar olan gelişmeleri olumlu fiyatlamıyor. Demek ki yatırımcılar biraz daha gerildi. Bugün bir anda her şeyi değiştirmeye kalkamayız. Bir süreklilik var, enflasyon düşüşü devam ediyor. Bizim temel sorunumuz dış kaynak girişiydi ama bu sadece Türkiye'nin de sorunu değil. Haziran'da da düşecek baz etkisi nedeniyle"

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#Enflasyon#Mayıs#TÜİK

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